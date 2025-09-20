Ciberataque
Ciberataque en aeropuertos europeos: así afecta a los pasajeros españoles
Aena confirma que la operativa en los aeropuertos españoles se mantiene con normalidad, salvo en las conexiones como Reino Unido y Bruselas, donde persisten retrasos.
La jornada aérea de este sábado ha transcurrido con normalidad en los aeropuertos españoles, a pesar del ciberataque que ha provocado importantes retrasos y cancelaciones en varias ciudades europeas, principalmente en Londres, Bruselas y Berlín.
Según ha informado Aena y recoge Europa Press, en España no se han registrado incidencias salvo en los vuelos con origen o destino en los aeropuertos afectados. "Si vas a volar desde o hacia ellos, consulta el estado de tu vuelo en tu compañía aérea", recomienda la entidad en redes sociales.
El alcance del ataque en Europa
El ciberataque, dirigido contra el proveedor de servicios de facturación y embarque Collins Aerospace, ha obligado a gestionar manualmente numerosos vuelos en aeropuertos europeos.
En Bruselas, los problemas comenzaron en la noche del viernes y han generado largas esperas para la facturación de equipajes. Desde el aeropuerto, informaban de que anoche "se produjo un ciberataque contra el proveedor de servicios de facturación y embarque que afectó a varios aeropuertos europeos, incluido el de Bruselas". "El proveedor del servicio está trabajando activamente en el problema e intentando resolverlo lo antes posible", han añadido.
En Londres-Heathrow, el aeropuerto ha confirmado que "los problemas técnicos pueden causar demoras" y ha pedido a los pasajeros verificar su vuelo antes de viajar. El aeropuerto de Berlín-Brandenburgo también ha avisado de "mayores tiempos de espera en la facturación" por la incidencia. Por ahora se desconoce la autoría del ataque ni si podría extenderse a otros aeropuertos europeos.
Cómo afecta desde España
Los pasajeros españoles que vuelen este fin de semana hacia Londres o Bruselas son los más expuestos a sufrir retrasos o cancelaciones, aunque desde Aena insisten en que los aeropuertos nacionales no han visto alterada su operativa.
