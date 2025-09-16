Los jóvenes, sobre el acceso a la vivienda y la nueva ayuda del Gobierno: "Va a ser imposible con ayuda que sin ayuda"

Hoy en día comprar una vivienda es un privilegio que muy pocos pueden tener y sobre todo si hablamos de la población joven, ya que convertirse en propietario parece misión imposible para muchos. El precio de la vivienda usada ha alcanzado un máximo histórico de 2.471 €/m² en julio de 2025, con una subida interanual del 14,7 %.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas ayudas para mejorar la adquisición de una vivienda propia a los jóvenes de hasta 35 años. Siendo estas, ayudas de 30.000 euros para alquileres con opción a compra y 10.800 para la compra de una casa en zona rural, con la condición de que sean viviendas protegidas.

Así lo comunicaba Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE, asegurando que su objetivo es lograr la mayor cantidad de gente joven pueda aguantar durante años en un hogar con protección permanente y que finalmente acaben adquiriéndolo. Además, el presidente apuntaba: "Lo que también ayudará a luchar contra la despoblación", refriéndose a las ayudas para el medio rural.

No se ha dado mayor información sobre dichas ayudas, pero se esclarece que estas medidas se impulsarán durante el próximo Plan Estatal de Vivienda, que comprenderá el periodo de 2026 a 2029, según precisan en el Ministerio de Vivienda. Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no quedó convencida con esta propuesta, alegando que: "Solo conseguirá subir más los alquileres".

¿Son factibles estas ayudas?

La realidad es muy distinta, varios expertos aseguran a Antena 3 Noticias que este tipo de compensaciones no beneficiarán a prácticamente nadie, ya que no existe oferta de alquiler con opción a compra. Por lo que, es muy complejo que estas nuevas ayudas lleguen buen puerto, esto debido a que solo el 4% de los alquileres son con opción a compra. "Va a ser imposible con ayuda que sin ayuda", detalla una pareja de jóvenes en la calle.

En las calles la opinión es clara: "No tenemos ninguna posibilidad de vivir solos", "Con lo que se gana es imposible, a no ser que sea compartiendo o en pareja", "No da", "Esta complicadísimo". Los ciudadanos lo tienen claro, quieren nuevas ayudas que no vengan acompañadas de una letra pequeña o de requisitos que nadie puede cumplir, ya es momento de crear ayudas de verdad y de conseguir un mejor acceso a la vivienda. La pregunta es ¿Cuándo lo harán los políticos?

