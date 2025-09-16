Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Vivienda

Los jóvenes, sobre el acceso a la vivienda y la nueva ayuda del Gobierno: "Va a ser imposible con ayuda que sin ayuda"

El gobierno propone ayudas de 30.000 euros para la adquisición de un alquiler con opción a compra y 10.800 para la compra de viviendas en zonas rurales.

Una pareja en Madrid

jovenes vivienda: "No tenemos ninguna posibilidad de vivir solos" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Hoy en día comprar una vivienda es un privilegio que muy pocos pueden tener y sobre todo si hablamos de la población joven, ya que convertirse en propietario parece misión imposible para muchos. El precio de la vivienda usada ha alcanzado un máximo histórico de 2.471 €/m² en julio de 2025, con una subida interanual del 14,7 %.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas ayudas para mejorar la adquisición de una vivienda propia a los jóvenes de hasta 35 años. Siendo estas, ayudas de 30.000 euros para alquileres con opción a compra y 10.800 para la compra de una casa en zona rural, con la condición de que sean viviendas protegidas.

Así lo comunicaba Sánchez en la reunión interparlamentaria del PSOE, asegurando que su objetivo es lograr la mayor cantidad de gente joven pueda aguantar durante años en un hogar con protección permanente y que finalmente acaben adquiriéndolo. Además, el presidente apuntaba: "Lo que también ayudará a luchar contra la despoblación", refriéndose a las ayudas para el medio rural.

No se ha dado mayor información sobre dichas ayudas, pero se esclarece que estas medidas se impulsarán durante el próximo Plan Estatal de Vivienda, que comprenderá el periodo de 2026 a 2029, según precisan en el Ministerio de Vivienda. Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no quedó convencida con esta propuesta, alegando que: "Solo conseguirá subir más los alquileres".

¿Son factibles estas ayudas?

La realidad es muy distinta, varios expertos aseguran a Antena 3 Noticias que este tipo de compensaciones no beneficiarán a prácticamente nadie, ya que no existe oferta de alquiler con opción a compra. Por lo que, es muy complejo que estas nuevas ayudas lleguen buen puerto, esto debido a que solo el 4% de los alquileres son con opción a compra. "Va a ser imposible con ayuda que sin ayuda", detalla una pareja de jóvenes en la calle.

En las calles la opinión es clara: "No tenemos ninguna posibilidad de vivir solos", "Con lo que se gana es imposible, a no ser que sea compartiendo o en pareja", "No da", "Esta complicadísimo". Los ciudadanos lo tienen claro, quieren nuevas ayudas que no vengan acompañadas de una letra pequeña o de requisitos que nadie puede cumplir, ya es momento de crear ayudas de verdad y de conseguir un mejor acceso a la vivienda. La pregunta es ¿Cuándo lo harán los políticos?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Caos en los controles y retrasos en el aeropuerto en Barajas por la huelga del personal de seguridad

Mostradores de facturación del Aeropuerto de Barajas hoy

Publicidad

Economía

Una pareja en Madrid

Los jóvenes, sobre el acceso a la vivienda y la nueva ayuda del Gobierno: "Va a ser imposible con ayuda que sin ayuda"

Mostradores de facturación del Aeropuerto de Barajas hoy

Cómo reclamar cancelaciones y retrasos de los vuelos por la huelga en Barajas: los derechos de los viajeros, según la OCU

Una joven al teléfono

Las llamadas comerciales siguen llegado a pesar del plan antiestafas: "No paran de llamar, es insoportable"

Esta es la situación que viven los viajeros en Barajas: "Cientos de personas vamos a perder nuestro vuelo"
Barajas

Desesperación entre los viajeros en Barajas: "Cientos de personas vamos a perder nuestro vuelo"

Pedro Sánchez en la reunión interparlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista
Economía

La nueva medida de Pedro Sánchez para los jóvenes: una ayuda de 30.000 euros para alquilar con opción a compra

Empleos
Ayudas

Complemento de Apoyo al Empleo 2025 del SEPE: qué es y cómo cobrarlo mientras estás trabajando

Una de las principales novedades de 2025 es el Complemento de Apoyo al Empleo, una iniciativa del SEPE que busca dar un paso más en la compatibilidad entre empleo y protección económica.

Mostradores de facturación del Aeropuerto de Barajas hoy
Barajas

Caos en los controles y retrasos en el aeropuerto en Barajas por la huelga del personal de seguridad

Aena reconoce "tiempos de paso incrementados" y pide disculpas; las aerolíneas exigen una solución urgente mientras 800 trabajadores de Trablisa mantienen el paro indefinido.

Un inquiokupa no paga el alquiler de la casa, ni del restaurante, debe casi 40 mil euros

Un inquiokupa no paga el alquiler de la casa, ni del restaurante, y debe casi 40.000 euros: "Vive a todo tren, con coche de lujo"

Imagen de estafas

Así son las estafas inmobiliarias de nueva generación: "Está perfectamente diseñada para que cualquiera caiga"

Comparativa sobre la edad de jubilación en los distintos países de Europa

Este país de Europa paga casi 3.000 euros al mes a sus jubilados: 1.000 euros más que en España

Publicidad