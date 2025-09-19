Las ciudades españolas que ofrecerán transporte público gratis este fin de semana por el Día Mundial sin Coche

Muchas ciudades españolas se unen a la Semana Europea de la Movilidad. Esta iniciativa propone cambiar el coche por alternativas más sostenibles y ofrece viajes gratuitos en transporte público y bicicletas para que los ciudadanos prueben nuevas formas de desplazarse. Será hasta el próximo lunes 22 de septiembre, Día Mundial sin Coche.

Esta es una oportunidad para probar alternativas limpias en la movilidad urbana con el objetivo de dar a conocer los beneficios del transporte público y fomentar la sostenibilidad. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid fomenta en determinados períodos del año ofreciendo viajes gratuitos en autobús.

Según informa La Vanguardia, algunas de estas ciudades serán Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Fuenlabrada, Gandía, Huelva, Las Rozas o, como hemos mencionado, Madrid, Murcia, Ourense, San Fernando, Santander, Sevilla, Toledo, Torrelavega, Valencia, Valladolid, Vigo y Vitoria- Gasteiz.

Algunas medidas que ofrecen estas ciudades

En Barcelona, que a través del servicio de bicicletas compartidas del Àrea Metropolitana AMBici, los usuarios podrán circular gratuitamente durante todo el fin de semana y también el lunes. Para acceder al servicio, el usuario necesita registrarse anteriormente en la app de AMBici e introducir el código SEM25. El abono costará 1 céntimo, y sólo podrán acceder 5.000 usuarios.

En la ciudad de Bilbao, el sábado, el domingo y el lunes, los usuarios de Bilbaobizi podrán acceder al servicio de bicicletas de la ciudad. Se requiere también el registro previo en la aplicación oficial.

En el caso de Valencia, el transporte público será gratuito y habrá rutas en bicicleta. No será necesaria la inscripción previa.

El lunes 22, Día sin Coches, el TRAM de Alicante será gratuito, dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

También el TRAM será gratuito para todos los usuarios que accedan al tranvía en Castellón.

En Sevilla, el lunes 22, todos los vehículos de Tussam y el tranvía ofrecerán viajes gratuitos con motivo del Día sin Coche.

El sábado y el domingo, el Bus Turístico de Vigo será gratuito para los que sean usuarios de PassVigo, con salidas diarias a las 10.00, 12.00, 16.30 y 18.30 horas.

Hasta el lunes, el Ayuntamiento de Cádiz ofrece aparcabicis gratis en los parkings de Emasa.

En el caso de Madrid, el domingo, el Metro será gratuito para los que se desplacen con su bicicleta, y el lunes, Bicimad y Bicipark ofrecerán servicio gratuito y algunos descuentos en recarga eléctrica.

