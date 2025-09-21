Posibles retrasos en los aeropuertos de Barcelona y Mallorca por las lluvias

Debido a la meteorología adversa registrada hoy, los controladores aéreos deciden espaciar las operaciones para garantizar la seguridad. Esto puede provocar afectaciones en los vuelos. Para conocer el número de cancelaciones, AENA recomienda contactar con las aerolíneas, que son quienes tienen los datos a tiempo real y pueden asegurar el motivo exacto de las afectaciones.

Fuertes tormentas

Los chubascos pueden superar los 40 mm en una hora; por lo tanto, los avisos naranjas se han establecido en el Pirineo catalán y el litoral de Cataluña e Islas Baleares. Las fuertes tormentas pueden desplazarse por toda la comunidad, provocando retrasos y pérdidas de conexiones con otros vuelos en los grandes aeropuertos del país.

¿Tienes derecho a reclamar?

En el caso de retrasos o pérdida del vuelo, recuerde que puede reclamar. El Reglamento Europeo 261/2004 regula los derechos de los pasajeros aéreos en caso de retrasos y cancelaciones de vuelos. En situaciones de condiciones meteorológicas adversas, como las provocadas por la DANA, las aerolíneas quedan exentas de indemnización económica al considerarse una "circunstancia extraordinaria". Sin embargo, los pasajeros sí tienen derecho a recibir asistencia, reembolso del importe del vuelo cancelado o el coste del transporte alternativo, según la duración del retraso o cancelación.

Si no hay cancelación del vuelo, pero sí un retraso, los pasajeros tienen derecho a asistencia gratuita, que incluye comidas y bebidas, dos llamadas telefónicas y alojamiento en hotel con transporte en caso de necesitar pasar la noche. Los pasajeros también pueden solicitar atención de la aerolínea si el retraso supera dos horas para vuelos de hasta 1.500 km, tres horas para vuelos entre 1.500 y 3.500 km, y cuatro horas para vuelos de más de 3.500 km.

