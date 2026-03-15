Más de ochocientos contenedores con forraje de Navarra bloqueados en el estrecho de Ormuz

Accedemos a una de las naves de la compañía agrícola Liverco en Buñuel. Lo normal sería que a día de hoy permaneciera vacía. Sin embargo, está llena de forraje. Se calcula que en estos momentos hay unas diez mil toneladas de alfalfa y paja paralizadas en Navarra.

Javier Serrano, Director General de Liverco, nos explica que el producto va destinado fundamentalmente a alimentación animal, vacas, caballos y camellos. Lo distribuyen a países como Arabia Saudí, Qatar, Kuwait o Jordania.

"Los contenedores se han quedado bloqueados"

Hace un mes, ochocientos sesenta contenedores llenos de forraje salieron de Navarra hacia allí. Por la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz no han llegado a su destino. "Las rutas comerciales se han visto canceladas. Los contenedores se han quedado en unos tránsitos intermedios, bloqueados en unos puertos donde no pueden llegar a los compradores", afirma Javier.

Y no hay alternativas. Se ha propuesto trasladarlos por carretera pero los sobrecostes, para un tipo de producto como el forraje, lo hacen totalmente inviable.

El problema es especialmente delicado para esta empresa agrícola que exporta el ochenta por ciento de su producción a Oriente Medio. "Nuestro nivel de ventas se ha reducido drásticamente", sentencia Javier.

Incluso la vida de los animales podría estar en peligro. Javier nos explica que si no son capaces de llegar a las granjas y a sus clientes finales algunos de ellos tendrán que ser sacrificados.

Además, también sufren las consecuencias del bloqueo petrolífero. Con los precios del carburante y los fertilizantes disparados.

Ahora su principal deseo es que el conflicto se solucione lo más rápido posible. Para que todo el forraje puede salir de sus almacenes sin temor a las minas y los misiles.

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