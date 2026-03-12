El nuevo líder iraní Mojtaba Jameneí afirma que "el cierre del estrecho de Ormuz debe continuar" y amenaza a EEUU con atacar todas sus bases en la región

El sucesor del asesinado líder iraní Alí Jameneí, su hijo Mojtaba Jameneí, ha ofrecido el primer comunicado oficial desde el nombramiento el pasado domingo por la Asamblea de Expertos. El nuevo líder supremo en Irán ha transmitido por una cadena de televisión estatal un mensaje de unión entre el pueblo y ha hecho un llamamiento a la participación en el día de Quds, que se celebra el último viernes de Ramadán. En el comunicado televisado, no se ha compartido ninguna imagen actual del ayatolá, lo que apunta a que su estado de salud continúa siendo delicado.

Mojtaba Jameneí ha seguido afirmando que el cierre del estrecho de Ormuz debe continuar como "herramienta para presionar al enemigo". También ha amenazado a EEUU, advirtiendo que si no cierran todas sus bases en la región, "serán objeto de ataques".

Con respecto a los ataques a otros países ajenos al conflicto, Jameneí se mantiene: "Creemos en la amistad con nuestros vecinos y solo atacamos las bases". Y avisa de que los ataques no van a parar: "Continuaremos haciéndolo inevitablemente".

El líder supremo iraní ha agradecido la labor de "los combatientes del frente de resistencia", y los describe como "los mejores amigos de Irán". Además, ha asegurado que vengará a los muertos en la guerra, incluidas las niñas de Minab: "No renunciaremos a vengar la sangre de los mártires", sentencia el ayatolá.

El ataque sobre la familia Jameneí

Jamenei, que ha tenido palabras en recuerdo de su padre y del fundador de la República Islámica, Ruholá Jamenei, ha destacado además la labor de "los combatientes del frente de la resistencia", en referencia al partido-milicia chií Hezbolá, los hutíes de Yemen y otras milicias proiraníes en Irak. Asimismo, ha ensalzado la labor de las Fuerzas Armadas por "bloquear el camino del enemigo con golpes aplastantes".

Alí Jameneí murió como consecuencia de los primeros bombardeos perpetrados por EEUU e Israel contra Irán. En esos ataques también resultó herido Mojtaba Jameneí, que desde ese momento permanece refugiado por motivos de seguridad. Aunque se desconoce el actual estado de salud del nuevo líder supremo en Irán, algunos medios apuntan que está consciente y estable. En esa misma ofensiva del pasado 28 de febrero, murieron también la esposa de Alí Jamenei, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

