Más de mil hosteleros se manifiestan contra la Ley Antitabaco

Más de un millar de hosteleros procedentes de toda España se han manifestado en Madrid para protestar contra el endurecimiento de la Ley Antitabaco que, según la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), es la causa de más de 53.000 despidos y "está arruinando" al sector.

"Cuando hay partidos políticos que nos atacan, lo menos que tenemos que hacer es defendernos"

Durante el recorrido de la manifestación, que dio comienzo a las 17.00 horas en la Plaza Cibeles, el presidente de la FEHR, José María Rubio, reprochó que la ley está causando "graves pérdidas" no sólo a la hostelería, sino también a los bingos y a los establecimientos de ocio nocturno, y cargó contra el Ejecutivo por "hacer creer a los españoles" que el sector no estaba teniendo pérdidas económicas.



Así, subrayó que los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogen que en el primer trimestre del año en el sector hotelero se han creado "42.000 puestos de trabajo", mientras que en el gremio que representa "se han perdido 53.200" empleos. "La causa es la Ley Antitabaco", aseveró.



Además, Rubio explicó que han convocado esta manifestación en una fecha enmarcada en "época electoral" para expresar su rechazo a la Ley y para que los partidos políticos escuchen sus reivindicaciones.



"Cuando hay partidos políticos que nos atacan, lo menos que tenemos que hacer es defendernos. No puede salirle gratis a quienes nos están arruinando, ellos votaron en el Parlamento y ahora nos toca a nosotros. Se lo vamos a agradecer", apostilló.



Por su parte, un propietario de un bar de noche de Huesca que había acudido a la manifestación junto a su mujer disfrazado de paquete de tabaco, Carlos García, reconoció que la Ley Antitabaco les ha perjudicado con un descenso del 30% de ventas y lamentó que ya han tenido que despedir a tres empleados.



Por ello, expresó que los partidos políticos deberían contar con el sector para elaborar su programa electoral, ya que, según aseguró, son "15 millones de fumadores". "Algo tendremos que decir", reivindicó.