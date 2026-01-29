Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estos son los puestos de trabajo que más crecen en España en 2026: la inteligencia artificial lidera la lista

El mercado laboral en España sigue transformándose al ritmo de la digitalización, la transición energética, los cambios demográficos y la globalización.

Los perfiles laborales que más sobresalen en 2026 son aquellos vinculados a la tecnología, la gestión estratégica, la salud y la optimización de procesos, con un claro aumento del trabajo híbrido y remoto.

Actualmente y cada vez más, las empresas demandan perfiles capaces de combinar conocimientos técnicos con visión estratégica, así como profesionales orientados a la optimización de procesos, la gestión de datos y el desarrollo de negocio en mercados cada vez más globales.

Empleos son los que más crecen en España en 2026

Nuevas necesidades empresariales impulsan los puestos que más crecen en España. Estos son algunos de los puestos laborales con más proyección de futuro:

  • Ingeniero de IA: Crea y mejora soluciones basadas en inteligencia artificial y modelos de lenguaje.
  • Director de Inteligencia Artificial: Define y lidera la estrategia de IA dentro de una empresa.
  • Analista de logística: Optimiza el transporte y la distribución en la cadena de suministro.
  • Responsable de ingeniería civil: Coordina y supervisa proyectos de infraestructuras y obras.
  • Responsable de ventas de TI: Comercializa soluciones tecnológicas para empresas Responsable de puesta en servicio: Gestiona la instalación y arranque de equipos industriales.
  • Investigador en machine learning: Desarrolla modelos que aprenden a partir de datos.
  • Asesor legal: Asegura el cumplimiento normativo y reduce riesgos legales.
  • Asistente de suscripción: Apoya la gestión administrativa y técnica de pólizas en aseguradoras.
  • Ingeniero biomédico: Diseña tecnologías y dispositivos para el ámbito sanitario.
  • Responsable de asuntos públicos: Gestiona relaciones con instituciones y medios de comunicación.
  • Ingeniero de simulación: Crea modelos virtuales para probar procesos y productos.
  • Consultor de procesos de negocio: Mejora la eficiencia interna mediante rediseño de procesos.
  • Arquitecto de sistemas de TI: Diseña la estructura tecnológica que soporta los sistemas informáticos.
  • Asistente médico: Apoya al personal sanitario en tareas clínicas y administrativas.
  • Responsable de desarrollo organizativo: Impulsa cambios culturales y de gestión en la empresa.
  • Controller de costes: Controla gastos y asegura el equilibrio presupuestario.
  • Product Manager: Define la estrategia y evolución de productos, especialmente digitales.
  • Responsable de compras: Negocia con proveedores y gestiona adquisiciones.
  • Responsable de gestión de información: Organiza, protege y gobierna los datos corporativos.
  • Asesor estratégico: Apoya a la dirección de una empresa en la toma de decisiones clave.
  • Controller de operaciones: Supervisa procesos operativos con foco en eficiencia y control.
  • Responsable de desarrollo de negocio: Detecta y desarrolla nuevas oportunidades comerciales.

El crecimiento de estos empleos anticipa hacia dónde se dirige el mercado laboral y también qué perfiles serán esenciales para impulsar el desarrollo económico en los próximos años.

