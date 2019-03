Manuel Pimentel mediará en el conflicto de los controladores

AENA y el sindicato de controladores USCA han acordado designar al ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel como árbitro en la negociación del convenio colectivo del sector, informó el ente público.



Los controladores habían propuesto inicialmente una terna de árbitros en la que el papel decisivo lo tendría la Corte de Arbitraje, pero esta opción fue rechazada por AENA, según dijo portavoz de USCA, César Cabo.



Aunque fuentes de AENA subrayaron que Pimentel ha sido elegido por consenso entre las dos partes, Cabo apuntó que su nombre fue propuesto por USCA.



El ex ministro de Trabajo del PP será árbitro único, pero contará con el apoyo de dos asesores, que serán los abogados de ambas partes que están participando en la negociación del nuevo convenio colectivo.



AENA y los controladores tenían de plazo hasta esta medianoche para llegar a un acuerdo sobre el árbitro o árbitros que deberán resolver las discrepancias que las dos partes no sean capaces de superar antes del 31 de enero.



A partir de esa fecha, el árbitro dispondrá de un mes, hasta el 28 de febrero, para emitir el correspondiente laudo sobre las materias que no hayan sido acordadas en la mesa negociadora.



El árbitro será debidamente informado de los aspectos que las partes hayan acordado antes del 31 de enero y que deberán ser respetados durante el proceso de arbitraje.



Según AENA, tanto el presidente del ente público, Juan Lema, como el de USCA, Camilo Cela, han ratificado el procedimiento negociador firmado en diciembre y ratificado ayer por las asambleas de los controladores.



De acuerdo con este procedimiento, AENA y los controladores se comprometen a negociar de buena fe y a garantizar la plena normalidad en la prestación del servicio de control aéreo. Las dos partes se comprometen también a establecer un clima de colaboración y paz social que permita avanzar en el diálogo.



Estos principios se incorporarán al convenio colectivo y a la gestión y prestación del servicio de forma permanente.