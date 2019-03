Manuel Fernández de Sousa: "Si no confiara en Pescanova me habría ido de la compañía"

Después de 53 años de historia Pescanova está en concurso de acreedores, gestionada por un administrador externo y con la contabilidad auditada. Su presidente Manuel Fernández Sousa ha sido imputado por la Audiencia Nacional por posibles delitos de falseamiento de información económica y financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha visitado el plató de Espejo Público para hablar del proceso concursal en el que se encuentra la compañía. Asegura que Pescanova tiene mucha proyección de futuro ya que sigue siendo la quinta empresa del mundo en el sector.

Sobre las acusaciones que barajan que la compañía retocó las cuentas en el balance Fernández de Sousa destaca que "los activos de Pescanova soportan muy bien el pasivo".



"Si no confiara en la empresa me habría ido", matiza el empresario que a día de hoy sigue siendo el mayor accionista de la empresa. Sobre las acciones que puso a la venta días antes de que la compañía entrara en concurso de acreedores destaca que las vendió porque la empresa tenía un problema de tesorería y el tenía problemas de préstamos personales. Sostiene que la venta de acciones le perjudicó personalmente pero benefició a la empresa y que si no lo comunicó en el Consejo a su debido tiempo fue por un "retraso que supone una falta administrativa mientras no se demuestre lo contrario".



Destaca Fernández de Sousa que ha sido elegido por el Consejo de Administración de la compañía en etapas en las que era accionista minoritario de la empresa. Sobre el futuro ratifica que Pescanova es una marca viable que está al día en el pago de nóminas y que la situación "es estable".