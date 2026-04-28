El SEPE confirma las condiciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado

La frase “cuatro meses de paro por cada año trabajado” se ha repetido tanto que parece una norma fija. Pero no lo es. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es quien determina cuánto tiempo puede cobrar una persona la prestación por desempleo, y lo hace en función de varios factores, no de una equivalencia directa.

El cálculo del paro se basa en los días cotizados por desempleo durante los últimos seis años. A partir de ahí, el SEPE aplica una tabla por tramos que marca la duración de la prestación.

El primer punto clave es el siguiente:

360 días cotizados permiten cobrar 120 días de paro (4 meses)

A partir de ese mínimo, la duración va aumentando progresivamente conforme se acumulan más días trabajados. Sin embargo, este crecimiento no es proporcional año a año. Es decir, no se suman automáticamente cuatro meses por cada año adicional trabajado.

Por ejemplo, para alcanzar el máximo de prestación —24 meses— es necesario haber cotizado 2.160 días, lo que equivale a seis años completos. Esto demuestra que el sistema es más escalonado que lineal.

Qué cotizaciones cuentan para cobrar el paro

Otro aspecto importante es saber qué cotizaciones sirven realmente para generar derecho al paro. No todo el tiempo trabajado cuenta en todos los casos.

El SEPE solo tiene en cuenta las cotizaciones dentro de los seis años anteriores al momento en que se pierde el empleo.

solo tiene en cuenta las cotizaciones dentro de los seis años anteriores al momento en que se pierde el empleo. Además, es imprescindible que la situación de desempleo sea involuntaria y que la persona se inscriba como demandante de empleo dentro del plazo establecido.

También hay un detalle que suele pasar desapercibido: las cotizaciones que ya se han utilizado para cobrar una prestación anterior no se pueden volver a usar. Esto puede reducir el tiempo de paro disponible en una nueva solicitud.

Qué ocurre si no se alcanza el mínimo

No llegar a los 360 días cotizados implica no poder acceder a la prestación contributiva.

Aun así, existen alternativas dentro del sistema.

En estos casos, es posible solicitar ayudas asistenciales, siempre que se cumplan ciertos requisitos económicos y personales. Una de las más conocidas es el subsidio para mayores de 52 años, pensado para quienes tienen más dificultades para reincorporarse al mercado laboral.

Más que una regla exacta, el paro en España funciona como un sistema que valora la trayectoria laboral reciente de cada persona. Por eso, entender cómo se calcula realmente permite anticiparse y gestionar mejor una situación de desempleo, evitando confiar en ideas simplificadas que no siempre reflejan la realidad.

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