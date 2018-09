Los nuevos bungalows de campings, una de las opciones preferidas para veranear

Pamela y Beni son los cabezas de una familia numerosa gallega. Comenzamos el día con ellos. Hemos venido al camping de Aranjuez, el lugar donde pasan por primera vez sus vacaciones. Lo han escogido porque los niños disfrutan y aprenden con la naturaleza, tienen muchas actividades y es "más económico que un hotel o un apartamento, con las mismas comodidades", nos dicen.

Al igual que ellos, más de cien mil familias han veraneado este año en campings por primera vez, según la FEEC (Federación Española de Campings).

Alojarse en ellos puede suponer dormir en una tienda de campaña, caravana o cabaña. Pero también podemos escoger pasar la noche en los nuevos bungalows completamente equipados. Es esta última opción la que han elegido Pamela y Beni como alojamiento. Nos muestran las habitaciones equipadas con literas, la cocina con lavavajillas, microondas y menaje.

Los precios de bungalows en este camping rondan los quinientos euros semanales, según nos asegura Pamela. En su bungalow están durmiendo cinco personas. "Hay apartamentos más pequeños que esto", nos dice la gallega entre sonrisas. Mientras, niños y mayores se disponen, chaleco puesto y remo en mano, a meterse en el agua para realizar la actividad de piraguas.

Después de tanta actividad no hay nada como comer bien. Los restaurantes del recinto ya no suponen sólo una solución rápida. El dueño del restaurante del camping de Aranjuez nos cuenta que tienen "menús y productos de la zona" y que incluso gente no alojada, acude a comer.

Los gerentes del camping nos aseguran que en los últimos cinco años han ido notando una subida de ocupación. Este año están por encima del ochenta por ciento, siendo un camping de interior y estando ya en Septiembre. Consideran que su público escoge esta opción por la amplia oferta de actividades familiares y por las mejoras que han ido haciendo. "Los campings se van adaptando y mejorando para acoger a las familias”, ya no sólo es un sitio donde dormir en “tienda, caravana o comer y cocinar con camping gas".

Pamela nos asegura que repetirán el próximo año.