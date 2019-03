La lista completa de los 86 consejeros y ejecutivos que usaron las 'tarjetas opacas' de Caja Madrid

De los 86 directivos y consejeros de Caja Madrid que utilizaron presuntamente 'tarjeta B' para gastos privados valorados en más de 15 millones de euros entre los años 2003 y 2012, un total de 28 fueron nombrados a propuesta del PP, 15 por iniciativa del PSOE, cuatro por IU, seis por CC.OO. y otros cuatro por UGT.

En la lista hay dos exministros: el 'popular' Rodrigo Rato y el socialista Virgilio Zapatero. De los 86, sólo tres no hicieron uso de la tarjeta de crédito pese a disponer de ella, según la documentación. Son Félix Manuel Sánchez Acal, de UGT, y los directivos Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera.

Algunas listas añaden a Francisco Servando Verdú Pons, que sería el número 87 pero que no ha sido añadido por la Fiscalía Anticorrupción porque nunca llegó a tener la 'tarjeta B' en su poder; no firmó el contrato de esa tarjeta y ésta, por lo tanto, no llegó a utilizarse.

De los que sí utilizaron la 'tarjeta B', varios devolvieron parte del dinero: Rodrigo Rato (54.837 euros), José Manuel Fernández Norniella (9.700), Matías Amat (42.042) e Ildefonso José Sánchez Barcoj (90.879).