Desalojarán a 100 familias okupas en Lanzarote para construir un resort de lujo: "Solo queremos un alquiler digno"

Alrededor de 100 familias, con unos 80 menores a su cargo, algunos de ellos bebés, viven okupando ilegalmente una urbanización de bungalows abandonada en Lanzarote. Es uno de los muchos esqueletos urbanísticos que dejó la crisis de 2008. Lo que iba a ser un complejo turístico, se quedó a medio construir por problemas de licencia y lleva más de 15 años abandonado.

Con el creciente problema habitacional que sufre Lanzarote, con los años se ha ido llenando de okupas que no tienen suministro de luz ni agua. Han instalado pequeñas placas solares y reciben agua que compran en cubas. La mayoría de ellos son personas trabajadoras que cobran sueldos normales y, a pesar de ello, no les llega para un alquiler. Miguel Ángel es técnico de mantenimiento en un hotel, además de presidente de una ONG, y vive con su mujer y su bebé de un mes en uno de los apartamentos: "Aquí en Lanzarote por desgracia es imposible... Para conseguir una casa de alquiler tienes que tener como mínimo 800€, dos meses de fianza... Alquilar una habitación son 400€ solo para una persona".

Testimonios de las familias afectadas: "Solo queremos un alquiler digno"

Todas las familias coinciden en lo mismo, los alquileres son muy altos, hay poca oferta y además les cuesta encontrar pisos que les dejen alquilar con niños pequeños: "Todos los que estamos aquí queremos pagar un alquiler dignamente, no queremos estar en esta situación pero es que no hay viviendas", explica Miguel Ángel.

Julian es carpintero y padre de dos hijos y vivía de alquiler hasta que le subieron la cuota y no se lo podía permitir. Estuvo viviendo en casa de varios familiares y hasta en un coche, mientras su mujer y sus hijos vivían en una habitación de alquiler por 450€. Cuando se enteró de que estas viviendas estaban vacías decidió okupar una con su familia: "Cuando llegamos aquí era una construcción abandonada. He invertido 4.000 o 5.000 euros en arreglar la casa con puertas, ventanas, placas solares...".

¿Por qué serán desalojadas estas familias?

Ahora los vecinos de esta urbanización okupada han comenzado a recibir órdenes de desalojo ya que los dueños del terreno quieren construir un hotel de 4 estrellas con villas de lujo.

A Julian no le importa perder ese dinero invertido, solo quiere un lugar digno para vivir: "Yo solo quiero que mi familia viva segura. Desde el ayuntamiento nos ofrecen vivir un mes en un hotel, pero ¿un mes?". Él pide que les dejen construir en algún terreno, para hacerse su casa: "Sabemos que esto no es nuestro, nos vimos en esta situación".

Otra de las personas que viven en este 'esqueleto' urbanístico es Lionela, una mujer Venezolana con 2 hijos pequeños: "Estoy aquí desde agosto. La intención no era llegar y okupar, nos ha tocado porque no hemos tenido otra opción". Ella nos cuenta que no puede encontrar un alquiler: "No quieren aceptar niños y están por los cielos".

La crisis de vivienda en Lanzarote: alquileres inalcanzables

Para muchos, okupar viviendas vacías o vivir en furgonetas o caravanas es la única opción debido a la escasez de vivienda en la isla. En los últimos 4 años, el precio medio de venta ha crecido en un 40% y con el aumento de las viviendas vacacionales se hace prácticamente imposible encontrar casa. Esto hace que también haya falta de mano de obra, desde trabajadores de hotel hasta funcionarios: "Tenemos por desgracia médicos que quieren venir a trabajar y no hay vivienda. Ahora van a venir unos 50 policías, ¿En qué casas van a vivir?", explica Miguel Ángel.

Ahora estas 100 familias esperan con preocupación un futuro incierto ya que no saben donde irán si finalmente son desalojados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com