Irán advierte que el petróleo puede alcanzar los 200 dólares, unos 185 euros

La tensión en Oriente Medio empieza a reflejarse en el mercado energético internacional. Irán ha advertido de que el precio del petróleo podría dispararse si continúa la inestabilidad en la región y ha señalado que el barril podría llegar a los 200 dólares.

El aviso procede del portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, que difundió un mensaje a través de un vídeo publicado por la agencia Tasnim. En su intervención, el responsable militar señaló que la evolución del precio del crudo dependerá de la seguridad en el entorno regional.

"Deben saber que no podrán bajar el precio del petróleo y de la energía mediante medidas artificiales. Con la expansión de la guerra en la región, ya advertimos que pueden esperar un barril de petróleo de 200 dólares, (lo que suponen unos 185 euros), porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de esa inseguridad", afirmó.

El Cuartel General Central de Jatam al-Anbia es el organismo que coordina las operaciones entre el Ejército iraní y la Guardia Revolucionaria.

Amenazas en el estrecho de Ormuz

Durante su mensaje, Zolfagari también lanzó una advertencia sobre el tránsito energético por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles del comercio mundial de petróleo.

El portavoz aseguró que Irán no permitirá que "ni un litro de petróleo" atraviese ese paso marítimo en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus aliados.

Este corredor marítimo concentra aproximadamente el 20% del petróleo que se transporta en el mundo, además del tránsito de diversos minerales estratégicos. Cualquier alteración en esa ruta tiene repercusiones directas en el mercado energético global.

En las últimas horas, la situación en esa zona ha elevado la preocupación entre los actores internacionales y ha generado movimientos en los precios del crudo.

Reacción internacional y reservas estratégicas

La evolución del mercado energético también ha centrado la atención de los países del G7, que analizaron la situación en una reunión celebrada el martes.

Los miembros del grupo coincidieron en la necesidad de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) adopte medidas para responder al aumento de los precios del petróleo y del gas. Entre las opciones mencionadas figura el uso de reservas estratégicas.

Las normas de la AIE establecen que los países miembros deben mantener reservas equivalentes a 90 días de importaciones para poder afrontar interrupciones de suministro o crisis energéticas.

En situaciones excepcionales, la agencia puede autorizar el uso coordinado de esas reservas con el objetivo de estabilizar el mercado.

Movimientos recientes del precio del petróleo

El precio del crudo ha registrado fluctuaciones en los últimos días. Tras las caídas del martes, cuando el barril llegó a situarse por debajo de los 90 dólares, el mercado volvió a registrar una subida en la apertura del miércoles.

El aumento fue del 2,33%, situando el precio en 89,79 dólares, aunque todavía por debajo del umbral de los 90 dólares.

El mercado ha reaccionado especialmente a la situación en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que tres petroleros fueron alcanzados en esa zona: uno de origen griego y otros dos vinculados a Israel y con bandera de Liberia. Según las autoridades iraníes, esas embarcaciones habrían ignorado advertencias de su fuerza naval.

