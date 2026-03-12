El Gobierno no pretende rebajar los 20 céntimos al combustible por la guerra: "Es una de las medidas que menos nos aconsejan"

El Gobierno prepara un paquete de medidas para responder a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio. El plan, que se articulará mediante un Real Decreto, incluirá ayudas para sectores especialmente afectados como el transporte y el campo. Sin embargo, el Ejecutivo descarta por ahora recuperar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible que se aplicó durante la guerra de Ucrania.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tras mantener una reunión con sindicatos y representantes empresariales. En el encuentro también participaron las vicepresidentas del Gobierno y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Ejecutivo.

El contenido definitivo del plan aún no se conoce. Tampoco hay una fecha cerrada para su aprobación, aunque desde el Ejecutivo se trabaja para tener el texto listo en los próximos días.

Ayudas para el campo y el transporte

El Gobierno reconoce que algunos sectores empiezan a notar el impacto del nuevo escenario internacional. Entre ellos destacan el transporte y la agricultura, dos actividades muy vinculadas al coste de la energía.

Por ese motivo, el Ejecutivo estudia introducir medidas fiscales destinadas a contener el precio de la energía y a ofrecer apoyo específico a estos sectores.

Durante la reunión mantenida este jueves con agentes sociales y patronal, el Gobierno analizó distintas propuestas destinadas a amortiguar los efectos económicos de la guerra en la región.

El ministro de Economía señaló que el objetivo es diseñar un paquete de medidas que permita responder a la situación actual sin repetir fórmulas que en el pasado han generado dudas sobre su eficacia.

La bonificación del combustible, descartada

Entre las medidas analizadas figuraba la posibilidad de aplicar de nuevo una rebaja directa al combustible. Sin embargo, el Ejecutivo considera que esa opción no es prioritaria.

"Es una de las medidas que menos nos aconsejan", señaló Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La bonificación de 20 céntimos por litro se aplicó en España tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Aquella decisión buscaba aliviar el impacto del aumento de los precios de la energía.

En el contexto actual, el sector del transporte había reclamado recuperar ese mecanismo e incluso ampliar la ayuda hasta 25 céntimos por litro o kilogramo de gas comprimido, aplicable a gasóleo, gasolina, gas o adblue. Los transportistas habían advertido de posibles movilizaciones si no se atendían sus demandas.

No obstante, el Ejecutivo considera que otras medidas de carácter fiscal pueden resultar más eficaces.

Sin fecha para el plan anticrisis

A pesar de que el Gobierno trabaja en el nuevo decreto, su aprobación no está garantizada para el próximo Consejo de Ministros.

El propio ministro ha señalado que el texto todavía se encuentra en fase de elaboración. "La prioridad es cerrar el texto con la máxima celeridad, en los próximos días para que esté preparado para su aprobación", afirmó Cuerpo.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha apuntado, por su parte, que algunas medidas podrían aprobarse el próximo martes, aunque el Ejecutivo sigue evaluando su alcance.

