Oposiciones marzo 2026: estas son las nuevas plazas de empleo público publicadas en el BOE

Si llevas tiempo pensando en dar el paso y buscar un trabajo más estable en la Administración, este mes de marzo es un buen momento para tomártelo en serio. El Boletín Oficial del Estado ha actualizado las convocatorias con 98 nuevas oposiciones y bolsas de empleo, que suman 1.723 plazas para ser funcionario de carrera. Estas se añaden a las 825 plazas publicadas la semana anterior, con lo que esta es una buena fecha para pensar en tu empleo soñado.

En esta nueva tanda de oposiciones destacan, especialmente, las plazas para el cuerpo de Maestros y Profesores además de numerosas bolsas de empleo en el ámbito sanitario y de justicia.

Para revisar todas las oportunidades laborales que tienes, el procedimiento es sencillo:

Utiliza el buscador de empleo público de la Administración General del Estado.

Filtra por “Plazo abierto” grupo (C2, C1, A2, A1).

Filtra por ámbito geográfico.

Desde ahí podrás acceder a las publicaciones en el BOE y en los diarios oficiales autonómicos donde encontrarás las bases completas y los plazos de solicitud.

Oposiciones marzo 2026 y requisitos

Si eres docente, una de las grandes convocatorias está en Galicia. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha publicado 852 plazas para el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. De ellas, 717 son de acceso libre y 120 reservadas para personas con algún tipo de discapacidad.

El requisito principal para presentarte es poseer el título universitario (doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado equivalente a efectos de docencia). El plazo de presentación está abierto hasta el 16 de marzo de 2026 según establece la convocatoria oficial publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOGA).

Si lo que te interesa es el ámbito de la seguridad hay disponibles 34 plazas de agente de la Policía Foral de Navarra. Es un concurso-oposición y tienes que cumplir estos requisitos:

Tener nacionalidad española.

Ser mayor de 16 años.

Poseer el título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

Disponer del permiso de conducir B.

Portar y, en su caso, utilizar armas de fuego.

El plazo finaliza también el 16 de marzo y las bases están publicadas en el Boletín Oficial de Navarra.

En cambio, si tu perfil es jurídico, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cuenta con 179 plazas para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. De ellas, 119 son de acceso libre y 60 de promoción interna.

En este caso, el requisito es tener el título de Licenciado o Grado en Derecho o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación de la convocatoria. El plazo de inscripción está abierto hasta el 27 de marzo y se puede acceder a la convocatoria desde la sede electrónica del Ministerio de Justicia o a través del portal de empleo público.

Bolsas de empleo y cómo localizar tu convocatoria en el BOE

Además de estas oposiciones, esta semana se han publicado bolsas de empleo público, especialmente en el ámbito sanitario (Servicio Andaluz de Salud), justicia (cuerpos de Auxilio Judicial, Tramitación y Gestión Procesal) y servicios sociales y universitarios en distintas comunidades. Estas bolsas te permiten acceder a contrataciones temporales, sustituciones y refuerzos que pueden ser una puerta de entrada a la Administración mientras sigues preparando unas oposiciones.

Si quieres localizar de forma rápida todas las convocatorias abiertas, lo más práctico es que entres en el buscador de empleo público de la Administración General del Estado y marques las opciones de “Plazo abierto” y el nivel de titulación que tienes (ESO, Bachillerato, FP, Grado universitario, etc.).

Desde cada ficha verás el enlace directo al BOE o al diario oficial correspondiente donde se detallan requisitos, temarios, tasas, modelo de solicitud y forma de presentación (telemática o presencial). Así que ya lo sabes, anímate a apuntarte y prepárate para conseguir el empleo que siempre has esperado.

