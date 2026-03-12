El campo pide ayuda urgente: "Lo tenemos crudo y nunca mejor dicho"

El sector agrícola se enfrenta a una crisis de costes de producción sin precedentes. El conflicto en Oriente Próximo ha disparado el precio del combustible y de los fertilizantes, marcando una subida cada vez mayor. Además, este escenario llega en el peor momento posible, en plena campaña, la época de mayor consumo. Román Santalla, ganadero de Agra Silva asegura, "a partir de este mes de marzo es cuando empezamos a gastar todo el fertilizante y todo el combustible".

Consecuencias sin paliativos

Piden ayuda urgente

El sector agrícola afronta unasin precedentes por la subida del combustible y los fertilizantes en la época de mayor consumo de estas materias que ahora están siendo utilizadas como arma de guerra. Lase agrava aún más con la incertidumbre que domina en estos momentos la economía internacional, amenazando el estado de bienestar de las economías occidentales.

Esta subida incesante del precio del gasoil, afecta a todos los sectores productivos y entre los más perjudicados se encuentra el campo. Esta misma mañana varios agricultores se han manifestado en la capital para exigir medidas que amortigüen los dramáticos efectos. "Estamos tirando el girasol, estamos tirando los fertilizantes... Ahora para nosotros estamos hablamos de que cuatro semanas al mes nos supone una pérdida por el gasoil de 4000 euros", aseguraba Cripi Guillén, uno de los agricultores que hoy han salido a la calle, porque según dice, el campo le está ahogando. "Hoy en día los agricultores lo tenemos crudo y nunca mejor dicho" ha añadido a los compañeros de prensa.

Otro de los manifestantes asegura que esto es cuestión de rentabilidad "Ahora mismo a estos precios que se están marcando no es económicamente rentable tener una explotación agraria", lamentaba otro agricultor. La mayoría ya ha hecho cuentas: "300 euros es lo que gasta este tractor al día. Hoy está en casi los 500 euros", y no les compensa. Para todos ellos se han disparado los costes. Piden ayuda urgente al Gobierno, quieren que se les escuche.

Efectos directos a nuestra cartera

Los efectos de esta subida lo notan especialmente sectores como el agrícola, pero también otros como el transporte, que a diario utiliza el carburante para poder funcionar. Los consumidores mientras tanto, lo notarán en el bolsillo. La subida ya se deja ver en muchos supermercados. Al producir menos el campo, los usuarios van a notar como se disparan los precios de los alimentos. Ocurre lo mismo con el transporte, al encarecerse todo el proceso productivo, también subirá el producto final.

