Semana Santa 2026: cuándo es y qué días son festivos en cada Comunidad Autónoma

Tras las pasadas vacaciones de Navidad, muchos tenemos la mirada puesta en el próximo descanso laboral del calendario: la Semana Santa 2026. Esta fecha es clave no solo para quienes viven las tradiciones más arraigadas de nuestro país, sino también para quienes aprovechan esos días para viajar, desconectar o hacer una escapada. Este año llega relativamente pronto, así que conviene ir organizándose.

A continuación, te contamos cuándo cae la Semana Santa en 2026, qué días serán festivos en toda España y cómo queda el calendario por comunidades autónomas.

¿Cuándo es la Semana Santa 2026?

La Semana Santa no tiene una fecha fija, ya que se rige por el calendario litúrgico y el ciclo lunar. Suele celebrarse en abril o en marzo, pues su conmemoración recuerda la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Para determinar la fecha, se toma como referencia la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. El primer domingo tras esa luna llena es cuando se celebra la Pascua de Resurrección; el Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa.

Este año, la primera luna llena después del equinoccio de primavera es en marzo, lo que adelanta la celebración de la Semana Santa en comparación con otros años. Esto significa que la Semana Santa 2026 se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril. Por lo tanto, los días festivos de la Pascua quedan así.

Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026

29 de marzo de 2026 Jueves Santo: 2 de abril de 2026

2 de abril de 2026 Viernes Santo: 3 de abril de 2026

3 de abril de 2026 Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026

5 de abril de 2026 Lunes de Pascua: 6 de abril de 2026 (festivo en varias comunidades)

Semana Santa 2026: fechas y festivos por comunidades

El Viernes Santo, que en 2026 se celebra el 3 de abril, es el único día de Semana Santa que es festivo en todo el territorio nacional. Este día no laborable está incluido en el calendario laboral estatal como uno de los festivos obligatorios, aplicándose a todas las comunidades y ciudades autónomas. Por el contrario, el Jueves Santo (2 de abril) no es festivo en todas las comunidades, y el Lunes de Pascua (6 de abril) solamente se celebra en algunas regiones.

Festivos por comunidades autónomas

Como hemos dicho, aunque el Viernes Santo es festivo nacional, el resto de festivos varía según el territorio. Así queda el mapa autonómico de festivos de Semana Santa para este año:

Comunidades donde es festivo Jueves Santo (2 de abril)

Las comunidades donde lo celebran como festivo son las siguientes:

Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla.

Comunidades donde es festivo Lunes de Pascua (6 de abril)

Algunas regiones que disfrutan de un día extra de descanso tras el Domingo de Resurrección son:

Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Comunidades con ambos festivos

Solo algunas comunidades tienen la suerte de disfrutar tanto del Jueves Santo como del Lunes de Pascua, lo que convierte la Semana Santa en un puente especialmente largo. Estas son: Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Con estos festivos de Semana Santa, en muchos casos, podrás disfrutar de cuatro días seguidos de vacaciones, incluso cinco, dependiendo de la región donde vivas.

Por eso, este período festivo es uno de los más esperados del año, además, al caer a finales de marzo y principios de abril, las temperaturas suelen ser más suaves y los días más largos, lo que anima tanto a los viajes culturales como a las escapadas a la naturaleza, sobre todo por el territorio nacional.

Conocer con antelación qué días son festivos en Semana Santa te permite planificar viajes, reservas o simplemente organizar tus descansos.

