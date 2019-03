Aprobada la Ley de Emprendedores con los votos a favor del PP y CiU

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que ha sido rechazada por la mayoría de la oposición después de que en el Senado el PP no haya aceptado sus enmiendas. A favor han votado el PP y CiU, mientras que la han rechazado PSOE, IU-ICV-Cha, PNV y ERC, y se ha abstenido UPyD.

En el debate, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que con su aprobación se da un paso más en la salida de la crisis. La intención es superar la crisis y llegar al crecimiento creador de empleo, ha precisado el titular de Hacienda.

Con esta ley España tiene un nuevo procedimiento para promover la cultura emprendedora, reducir sus costes y la actividad exterior, ha añadido. Se rebajan los riesgos y se busca soluciones extrajudiciales a las situaciones de insolvencia y se reducen los obstáculos para acceder a la contratación pública, ha afirmado Montoro.

A su juicio, durante la tramitación de la ley, se han ampliado los incentivos fiscales y la tarifa plana para mayores de 30 años y se introduce la figura del IVA de caja (se paga el impuesto solo una vez que se cobra la factura).

El portavoz de ERC Joan Tardá ha expresado la "decepción" de su partido porque el PP no haya cumplido con su compromiso de incorporar a esta ley la economía social y ha anunciado que van a reclamar al Gobierno una ley "ad hoc" para este colectivo.

En nombre del PNV Emilio Olabarría ha justificado el no de su formación porque afecta al concierto económico vasco ya que tiene varios elementos "recentralizadores". UPyD se ha abstenido porque, según Álvaro Anchuelo, la ley no es "perniciosa", aunque las enmiendas introducidas en el Senado son "menores" y la ley sigue quedándose "corta" y es una "oportunidad perdida" porque los apoyos fiscales no son suficientes y el criterio de caja que se introduce -pagar el IVA cuando se cobre la factura- solo es valido para pequeñas empresas.

Pedro Saura (PSOE) ha calificado la ley de emprendedores de "fraude y chapuza" y ha advertido de que no servirá por la subida de todos los impuestos que ha aprobado con anterioridad el PP y por la falta de financiación que existe, por lo que ha emplazado al Gobierno a que "deje tranquilos" a los ciudadanos y las empresas. Rafael Hernando (PP) ha puesto en valor las ayudas y la segunda oportunidad que se da al empresario, con la mediación concursal, para resolver sus problemas, así como las nuevas vías de financiación que se implantan.