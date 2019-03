Laureano Conde asegura que él no borró los archivos del ordenador de UGT

El trabajador despedido de UGT Andalucía, Laureano Conde, ha acusado hoy a la dirección regional del sindicato de mentir sobre el borrado de 1.756 ficheros informáticos relativos a la contabilidad para "tapar las vergüenzas" por las presuntas irregularidades en la gestión de los fondos públicos.

Conde ha garantizado que los representantes sindicales no han filtrado las informaciones a la prensa sobre las irregularidades a pesar de las "acusaciones" de la dirección contra ellos a raíz del conflicto abierto por los despidos efectuados hace un año en el sindicato, y ha asegurado que desconocían estas prácticas "tan graves". Además ha avanzado que "peleará" en los juzgados para que su despido disciplinario como supuesto autor del borrado de los ficheros sea declarado nulo y también recurrirá por la vía penal contra la dirección por haber atacado su derecho al honor.

El extrabajador de UGT ha arremetido contra el secretario de Organización de UGT, Manuel Ferrer, por "mentir" sobre el borrado de archivos informáticos y ha asegurado que "no ha desaparecido ningún archivo", como sostiene la dirección regional. Conde ha argumentado que la contabilidad del sindicato no está en ningún ordenador personal sino en un servidor, no se pueden modificar salvo autorización del administrador del sistema.