Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Crisis vivienda

Laura Pato, analista de viviendas imposibles: “No creo que lo que enseño tenga que ser aceptable”

Retrata con humor, en redes, los pisos más imposibles del mercado: viviendas sin luz, camas dentro de armarios y baños en el descansillo. Detrás de la broma, una pregunta cada vez más seria: ¿en qué momento dejamos de exigir una vivienda digna?

Críticas en redes sociales a los anuncios de minipisos

Laura Pato analiza las ofertas más llamativas del mercado de vivienda | Antena 3 Noticias

Publicidad

Carmen Chao
Carmen Chao
Publicado:

Una cama dentro de un armario. Una cocina con plato de ducha. Y, dentro del plato de ducha, el váter y el lavabo. Todo perfectamente integrado, como si el problema no fuera la falta de espacio sino nuestra imaginación.

Laura Pato los encuentra, los analiza y los convierte en contenido. Es arquitecta de formación y lleva varios años dando forma en redes a @le_petit_patito, una cuenta en la que mira los anuncios inmobiliarios con el ojo de una profesional y el sentido del humor de quien no se resigna a que aquello pueda considerarse normal.

En 2006 comenzó la carrera de Arquitectura, cuando ya se estaba gestando la burbuja inmobiliaria. Cuando terminó, recuerda, el acceso a una vivienda para la mayoría todavía no ocupaba el centro del debate. El escenario, asegura, ha cambiado por completo.

Su particular obsesión por los pisos imposibles surgió mientras buscaba vivienda en alquiler. Los precios ya eran elevados, pero hubo algo que le llamó todavía más la atención: “La poca calidad arquitectónica que tenían las viviendas”. Desde entonces, asegura, la combinación ha ido a peor: “Precios más altos y viviendas cada vez más difíciles de justificar”.

La dificultad, dice, ya no entiende de perfiles. Cuando empezó a buscar vivienda, el precio podía ser elevado, pero ahora la combinación de alquileres disparados y viviendas de baja calidad complica todavía más el acceso. “La situación es dramática para todos”, resume.

Entre sus hallazgos está el que bautizó como “piso Matrioska”, en Madrid: un espacio en el que el plato de ducha contiene también el váter y el lavabo. En A Coruña encontró otra solución imaginativa: una cama de 90 centímetros dentro de un armario, “como la de Doraemon”, sonríe.

El problema es que la broma es seria. Y ahí aparece una de las preguntas incómodas que nos lanza Laura: “¿En qué momento todo esto lo hemos empezado a ver normal?”.

Debate sobre vivienda digna

Los datos ayudan a entender el contexto. El precio de la vivienda en España aumentó un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según el INE. Y en el alquiler la presión tampoco desaparece: los nuevos contratos registrados por el INE subieron un 8,8% en 2024, frente al 2,8% de los contratos ya existentes.

La consecuencia es que encontrar vivienda no significa necesariamente encontrar una vivienda adecuada. Y es precisamente ahí donde Laura quiere poner el foco. No solo en el precio.

“Es un lujo tener un horno. Es un lujo tener lavadora. Es un lujo tener una ventana con iluminación natural y ventilación”, ironiza.

Para Pato, la discusión ya no debería ser sobre metros cuadrados, terrazas o techos altos. “Solo un poco de dignidad”, resume.

Su cuenta funciona como una especie de detector de anomalías inmobiliarias. Pero también como una advertencia. “No creo que lo que enseño tenga que ser aceptable a ningún precio”, sentencia.

La escalada de precios que golpea al bolsillo en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

Videopodcast '3x3N': la escalada de los precios

Publicidad

Economía

Críticas en redes sociales a los anuncios de minipisos

Laura Pato, analista de viviendas imposibles: “No creo que lo que enseño tenga que ser aceptable”

Las vacaciones de otoño cogen cada vez más fuerza: "Te pueden salir por la mitad y huyes de las aglomeraciones"

Las vacaciones de otoño cogen cada vez más fuerza: "Te pueden salir por la mitad y huyes de las aglomeraciones"

Imagen de archivo de una central eléctrica en Zaragoza

La energía cuesta un 21,6% más que hace un año pese a las rebajas fiscales

Videopodcast '3x3N': la escalada de los precios
Subida de precios

La escalada de precios que golpea al bolsillo en '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

Oficina de empleo
DATOS EMPLEO

El empleo bate récord en septiembre con 22,4 millones de afiliados mientras el paro crece un 1%

Sara Herrero en 'Lo hablamos'
'¿Lo hablamos?'

Sara Herrero alerta del golpe de la inflación a los hogares: "Tendremos una clase media que irá paulatinamente desapareciendo"

La economista y vicedecana de EAE Business School de Madrid advierte del encarecimiento de la vivienda, los alimentos y los carburantes y recomienda comparar precios y ser "mucho más analíticos" antes de comprar.

Jorge Morales en el programa de 'Lo hablamos' sobre la tarifa de gas ante el invierno
'¿Lo hablamos?'

El consejo de Jorge Morales para ahorrar dinero con el gas este invierno: "Hay que acogerse a la TUR inmediatamente"

El ingeniero industrial y director de Próxima Energía advierte de que las tarifas de gas que no sean reguladas serán mucho más caras este invierno. También señala diferencias de hasta un 700% al cargar un coche eléctrico según la hora y reclama impulsar el teletrabajo para reducir el consumo energético.

Debate digital '¿Lo hablamos?'

'¿Lo Hablamos?' Debate completo sobre la imparable subida de los precios y su impacto en millones de hogares

Control de Antena 3 Noticias

Antena 3 continúa imbatible: arrasa en el inicio de temporada y aumenta la distancia sobre sus competidores

Elvira, desahuciada y enferma, sobrevive en un trastero de dos metros por dos

Elvira, desahuciada y enferma, sobrevive en un trastero de dos metros por dos

Publicidad