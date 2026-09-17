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El peligro de los cargadores que pueden ponerte en riesgo : “Desde electrocutarnos hasta que se incendie"

Entre las señales de alarma está el aumento de la temperatura de nuestro dispositivo. Los expertos nos desgranan las claves para diferenciar un cargador seguro de otro que no lo es.

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Claves para evitar el sobrecalentamiento de los cargadores | Antena 3 Noticias

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Sandra Izquierdo
Sandra Izquierdo
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Forman parte de nuestro día a día y los usamos con todo tipo de dispositivos: desde el teléfono móvil hasta los auriculares, el altavoz o el ordenador. Sin embargo, pocas veces nos paramos a comprobar si nuestros cargadores ofrecen todas las garantías de seguridad.

Hay que tener en cuenta que no todos los que están en venta están homologados, y además de eso, no siempre hacemos un buen uso. Lo hemos visto en muchos casos. Por ejemplo, hace unos días, el pasado 12 de septiembre, cuando se incendió un colchón en Dénia, donde había un móvil cargando. Las llamas obligaron a desalojar el edificio.

Pero, ¿sabemos diferenciar un buen cargador de otro de baja calidad? ¿Somos conscientes de estos peligros? Preguntamos a los expertos.

Cómo diferenciar un cargador bueno de uno malo

Nos atiende Héctor Esteban, Director de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia quien nos desgrana las siguientes claves:

  • Precio: “Que sea barato desde luego es una señal de alarma que nos puede hacer sospechar, pero no lo es todo. Puede haber cargadores económicos que cumplan”.
  • La marca: “Lo primero, que sea de prestigio, reconocida o fiable, eso es una buena señal”.
  • Información técnica: “que tenga el modelo especificado de cargador y que ponga las características técnicas como la tensión y la potencia. Ese tipo de cosas dan garantías”.
  • El peso: “Normalmente los componentes buenos pesan más, puede ser un indicador”.
  • Las clavijas: “que sean robustas y no estén dobladas”.
  • CE: “Si pone CE, eso es que la marca declara o manifiesta que cumple los requisitos de la UE, pero ojo, hay que fijarse en que sea la tipografía correcta, algunos lo falsifican”.

En cuanto a los riesgos de utilizar un cargador de mala calidad, Esteban nos explica que “podemos desde electrocutarnos, hasta puede ser que se incendie y que haya interferencias electromagnéticas que afecten a otros dispositivos. También puede ser que dañe nuestro móvil o que envejezca mal y entonces dé problemas”.

Como recomendación, insiste en la importancia de no dejarlo cargando –especialmente por la noche– en lugares inflamables, y si se calienta, mucho cuidado, es señal de alarma.

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