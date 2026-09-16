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Debate Inteligencia Artificial

Anthropic contra Nvidia: los gigantes de la IA chocan por el futuro de la tecnología

Anthropic reclama más seguridad y coordinación internacional, mientras Nvidia apuesta por acelerar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial.

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Sara Díaz
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El debate se intensificó esta semana durante Dreamforce 2026, la conferencia organizada por Salesforce en San Francisco. Dario Amodei, CEO de Anthropic, volvió a defender la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados de IA. Según Amodei, las empresas no deberían esperar a que ocurra un accidente grave para mejorar sus sistemas de seguridad.

Su propuesta se basa en tres medidas principales: incorporar evaluadores de seguridad independientes, establecer estándares comunes entre las empresas de IA y avanzar hacia una mayor cooperación internacional. Amodei insiste en que ralentizar no significa detener la innovación, sino permitir que las medidas de seguridad avancen al mismo ritmo que las capacidades de los modelos.

La postura contraria llegó de la mano de Jensen Huang, CEO de Nvidia. El empresario defendió que seguridad y velocidad no son incompatibles y consideró que las propias compañías pueden controlar los riesgos mediante ingeniería y responsabilidad empresarial. Huang también se mostró contrario a introducir nuevas leyes o regulaciones específicas para frenar el desarrollo de la IA.

La velocidad de la IA abre el debate

En medio de ambas posiciones se encuentra Sam Altman, CEO de OpenAI. Aunque defiende que la sociedad puede confiar en las empresas tecnológicas, también reconoce que los temores sobre la IA están justificados. Para Altman, las compañías deben estar preparadas para ralentizar o incluso detener el desarrollo si la seguridad no puede mantenerse por delante de las nuevas capacidades.

Además, el debate sobre la Inteligencia Artificial en las últimas semanas ha hecho que un senador demócrata y republicano, un estrecho aliado a Donald Trump, hayan pedido también restricciones a los sistemas de IA, uniendo a dos adversarios políticos en torno a la preocupación de que esta tecnología afecte a los seres humanos.

Así, la gran pregunta ya no es solo qué puede hacer la IA, sino a qué velocidad debería desarrollarse y quién debe controlar sus riesgos.

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