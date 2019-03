Josep Piqué: "Nadie puede dudar de la solvencia o los conocimientos de Rodrigo Rato"

"Desconozco si hay algún componente de 'vendetta', aunque alguna referecia tengo de que las relaciones personales entre el director genrente saliente y el entrante no eran especialmente buenas", ha afirmado el presidente de Vueling. El ex ministro se ha referido al tiempo que compartió puestos de Gobierno con Rato: "He conocido muy de cerca como trabaja Rodrigo Rato, fue ministro de Economía cuando yo estaba en el Gobierno y creo que nadie puede dudar de su solvencia técnica ni de sus conocimientos, ni de su experiencia, ni de su capacidad".

En cuanto a la falta de previsión Piqué ha explicado que el FMI no fue la única institución que falló. "Tampoco lo hizo la Reserva Federal ni el Banco Mundial ni el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. ¿Quién previó la crisis antes de que sucediera? No tanto, que la iba a haber sino que pudiera tener esta extraordinaria dimensión".

Guerra a la contaminación

Josep Piqué también se ha referido a la medida que replantea el Gobierno para subir los impuestos a los vehículos que más contaminana. el ex ministro ha criticado la medida y explica que "los vehículos que más contaminan son precisemente los más viejos y si no se cambian probablemente es porque su titular tiene problemas para hacerlo y castigarlo por ello es injusto". El presidente de Vueling aboga por tanto por medidas de incentivación para fomentar la renovación del parque automovilístico, con planes como el renove, prever o el último, 2.000E, algo que además repercute positivamente en las arcas públicas.

En cuanto a otras medidas similares a las que se llevan a cabo en otras ciudades europeas, como restringir el tráfico se ven menos probables en ciudades como Madrid o Barcelona. Otras ideas como reducir los peajes, mejorar el transporte público o habilitar aparcamientos disuasorios a la entrada de las ciudades formarían parte de planes más ambiciosos a largo plazo.

¿Sentencia de muerte para las cajas de ahorro?

Piqué ha afirmado que el debate de la naturaleza de la titularidad de las cajas de ahorros es muy antiguao. En cuanto a la vía de la bancarización y privatización asegura que se puede instrumentar de distintas formas explica que "cuanto más capital inmovilizado haya, habrá menos capacidad de conceder crédito, lo que supone un obstáculo para la recuperación económica y es un "obstáculo adicional para la supervivencia de muchas cajas".

