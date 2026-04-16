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Jorge Morales: "Muchos países ya están implementando restricciones energéticas pero ya no hay situación de pánico"

El director de Próxima Energía, Jorge Morales de Labra habla sobre las medidas de restricción energéticas que pretende imponer la Comisión Europea a consecuencia de la guerra en Irán.

Entrevista Morales

Jorge Morales: "Muchos países ya están implementando restricciones energéticas pero ya no hay situación de pánico" | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
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Jorge Morales de Labra, director Próxima Energía, atiende esta mañana de jueves a una entrevista realizada por el presentador del matinal de Antena 3, Manu Sánchez, para hablar de las medidas energéticas que plantea introducir la Comisión Europea, los mercados en la guerra y las posibles medidas que puede tomar España.

Morales está de acuerdo con las decisiones de la Comisión Europea sobre las medidas de ahorro energéticas que plantean introducir. "Son medidas prudentes y estamos bastante mejor de lo que pensábamos".

"Hay petróleo y gas que sigue sin llegar", el bloqueo en el estrecho de Ormuz persiste y lo prudente en este momento es reducir el consumo de energía, afirma Morales. "Seguimos teniendo precios de la energía altos".

Restricciones en varios países

Italia ha empezado a restringir el combustible de los aviones y Egipto lleva dos semanas cerrando antes sus locales para tratar de ahorrar toda la energía posible. "Económicamente nos va a afectar", avisa Morales.

Entre esas restricciones, la Comisión Europea plantea el teletrabajo obligatorio de al menos un día a la semana. A la pregunta en el matinal de Manu Sánchez de Antena 3, Jorge Morales responde que es buena medida ya que "ahorras en desplazamientos", pero esto supone que "la gente tenga que acostumbrarse a un cambio de paradigma".

El director de Próxima Energía, anima a todas las empresas que puedan, que impongan el teletrabajo obligatorio un día a la semana.

Los mercados en la guerra

Afirma Morales que para los mercados, la guerra ya ha acabado, "la situación ya se va a establecer", a esto se le suma que en las negociaciones entre EEUU e Irán se incluye que "a Irán se le van a levantar las restricciones", lo que va a "aumentar la exportación de más petróleo".

"Estamos hablando de un problema que puntualmente puede ser de escasez en varios países, no en el caso de España, pero va a llevar precios altos durante bastante tiempo", ha concluido Jorge Morales de Labra.

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