China cuenta con 1.400 millones de barriles de petróleo para hacer frente a una crisis energética

Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz debido a la guerra entre Irán y EEUU e Israel, surge el temor a que la crisis energética escale aún más. Sobre todo, después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que la guerra durará "dos o tres semanas" más.

A lo largo de las últimas semanas han surgido rumores sobre cómo obtiene o cómo gestiona China el petróleo, llegando a afirmarse que estos obtienen el 90% de sus reservas gracias al estrecho. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Para empezar, estos obtienen menos de la mitad del crudo de allí.

Además, el país asiático con también más de 1.400 millones de habitantes contaría con reservas que podrían abastecer al país para 4 meses. De hecho, se estima que tienen en sus reservas cerca de 1.400 barriles. Sin embargo, como última opción, siempre podrían contar con su país vecino, Rusia, para que les brinden apoyo. Este país tomó medidas relacionadas con esta cuestión en los últimos días con Cuba, enviándoles 100.000 toneladas de crudo.

China, preparada gracias a las renovables

No obstante, esto no es lo único que garantiza China una estabilidad energética, pues es bien conocida la estrategia de este país de haberse centrado en la creación de energías renovables estas décadas, siendo el país líder en la transición a este tipo de energía. Por ejemplo, construyen más paneles solares y molinos de viento que el resto del mundo junto.

Sus acciones ante la guerra de Irán

El conflicto en Irán no parece tener fin. Por ello, debido a la prolongación de los ataques en Semana Santa, las autoridades de China decidieron acercarse un poco más para tratar de aliviar tensiones y pidieron el pasado jueves detener "inmediatamente" los ataques en Oriente Próximo.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, señalaba que "la vía militar no resuelve ningún problema" y pidió "reducir la envergadura del conflicto". "Pedimos evitar más consecuencias graves para la economía global y la seguridad energética globales", declaraba.

"La raíz de la crisis en el estrecho de Ormuz es la operación militar ilegal contra Irán, por lo que las partes deben trabajar de forma conjunta para evitar un aumento de la violencia y mantener la seguridad en la zona", afirmó, además de recalcar que "no hay solución militar alguna".

"El problema no puede resolverse así", dado que "la violencia no va en interés de ninguna de las partes". "Una vez más, pedimos a los implicados que detengan inmediatamente sus operaciones y abran la vía a un proceso de paz mediante el diálogo lo antes posible", añadió Ning.

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