Las redes revolucionan el mercado inmobiliario: "Los vendedores somos creadores de contenido porque cuando una casa se hace viral, el precio sube"

La tradicional imagen del agente inmobiliario enseñando una vivienda a potenciales compradores está en peligro de extinción. En un mercado cada vez más competitivo, las redes sociales, los vídeos virales y las estrategias de marketing digital se han convertido en las nuevas herramientas para captar clientes.

Así lo explican David Rodríguez y Aleix Lores, agentes inmobiliarios de Remax Luxury, especializados en el sector de la vivienda de alto nivel. Aseguran que la presencia digital es hoy una necesidad más que una opción.

"Si no estás visible, no estás en el mundo inmobiliario", afirma David Rodríguez. Según explica, el sector ha experimentado una transformación significativa en los últimos años debido al auge de plataformas.

"Ponemos las viviendas donde está la gente"

"Tú cuando te levantas miras el móvil y las redes, y al acostarte también; nosotros lo que hacemos es poner las viviendas donde está la gente", asegura Aleix.

Para adaptarse a esta nueva realidad, las agencias han incorporado formación específica en marketing digital y nuevas tecnologías. Entre los recursos más utilizados destacan los equipos de fotografía profesional, la creación de contenido audiovisual y otras herramientas tecnológicas que permiten mostrar las viviendas de una forma más atractiva. "Hoy en día hay que ofrecer un valor añadido, la competencia es fuerte y los precios altos", reconoce David.

El objetivo principal es ampliar el alcance de los anuncios y atraer al mayor número posible de interesados. La viralidad de determinados contenidos puede traducirse directamente en más visitas y, en algunos casos, en mejores condiciones de venta para los propietarios.

En ciudades con una demanda especialmente elevada, como Vigo, la situación ha llegado incluso a generar listas de espera para visitar determinados inmuebles. Ante este fenómeno, algunas agencias han implementado sistemas de puja entre compradores.

"Conseguimos mejores precios para el propietario, que al final es nuestro cliente", explica Rodríguez. Según asegura, este modelo permite incrementar el valor de venta y reducir los tiempos de comercialización.

Además de atraer compradores, la exposición digital permite mostrar la forma de trabajar de los agentes inmobiliarios. Los propietarios potenciales pueden conocer de antemano el estilo, la profesionalidad y la capacidad de promoción de quienes gestionarán la venta de su vivienda.

El impacto de las redes sociales puede llegar a ser determinante. Lores recuerda casos en los que algunos vídeos alcanzaron una gran difusión y generaron una demanda extraordinaria. "Se han vendido propiedades por encima del precio de salida", asegura.

La revolución digital no solo afecta a los canales de difusión, sino también al lenguaje utilizado para promocionar las viviendas.

Mientras algunos profesionales siguen apostando por formatos más clásicos, otros buscan diferenciarse mediante contenidos creativos y narrativos. Es el caso de Aleix Lores, quien reconoce sentirse incómodo con los tradicionales vídeos en los que simplemente se muestran las distintas estancias de una casa.

"Me gusta crear historias y hacer algo diferente", explica. Sus vídeos incluyen presentaciones llamativas, referencias musicales y elementos de entretenimiento que buscan captar la atención de los usuarios en los primeros segundos.

La estrategia responde a una realidad cada vez más evidente. En un entorno saturado de información, captar la atención del público se ha convertido en uno de los mayores desafíos.

La digitalización está redefiniendo el negocio inmobiliario. Las casas ya no solo se visitan. Se comparten, se comentan y se disputan, en un mercado donde la viralidad puede seguir empujando al alza el precio de la vivienda.

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