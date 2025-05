Jonás Fernández (PSOE), ante los aranceles: "La UE necesita desarrollar nuevos mercados, el mundo ya no es solo el Atlántico norte"

¿Europa tardó en reaccionar ante la guerra arancelaria desatada por Donald Trump? Esta guerra que además de comercial, es geopolítica, ha centrado esta tarde el debate digital de Antena 3 Noticias con los eurodiputados Jonás Fernández (PSOE) y Fernando Navarrete Rojas (PP).

El socialista ha percibido "menos asertividad en la Comisión Europea de la que hubiera deseado, fundamentalmente en los primeros meses, ahora está la cosa encauzada". Fernández considera que la "comisión tardó en asimilar el reto que suponía la administración Trump". Aboga por avanzar en las negociaciones con Estados Unidos "porque el daño de una guerra arancelaria profunda es muy serio", un debate que considera que "tiene que tener muy presente que la UE".

Fernández apuesta además por "desarrollar nuevos mercados, el mundo ya no es solo el Atlántico norte y Europa tiene que tener su propia estrategia y buscar nuestro espacio en el mundo". Aun así considera razonable la estrategia que ha llevado a cabo la Unión Europea de "parar, de ver, intentar encauzar y abrir el marco de negociación a otras zonas del continente".

¿Es China una buena alternativa?

Jonás Fernández no descarta del todo el mercado chino y asegura que la relación con este país "está permanentemente en reelaboración y análisis en la UE". "No puedes pensar que China va a sustituir a Estados Unidos o que pueda haber una relación similar, este no es el escenario. Hay que tener cuidado, pero teniendo cuidado hay que asumir que el mundo ha cambiado, que nuestros socios tradicionales tienen muchas dudas de cuál debe ser su relación con nosotros y Europa tiene que asumir su responsabilidad", ha dicho.

Por su parte, Fernando Navarrete Rojas se ha mostrado muy reacio a esta relación comercial. "Cuidado que en España hemos tenido una cierta pulsión a acercarnos a lo que yo considero que va a ser la valla electrificada", ha advertido en referencia a China. "Tenemos que entender qué es lo que está en juego, si pensamos que esto lo vamos a solucionar con un paquete de ayudas, estamos engañado a los ciudadanos, es mucho más severo", ha dicho.

¿Está España preparada para una guerra comercial?

El eurodiputado del Partido Popular explica que "España tiene una posición peculiar" porque a pesar de formar parte de la Unión Europea, "nosotros somos superavitarios frente a Estados Unidos en el comercio de servicios", ha dicho en referencia al turismo. "Si empezamos a ponerle palos en la rueda al comercio de servicios, tengamos cuidado porque a España esto no le va bien".

"Estados Unidos se puede llegar a permitir estas guerras comerciales, no le va a venir bien, pero se lo puede permitir. Nosotros no y dentro de Europa, España de los que menos. Y si además metemos el comercio de servicios, es al que particularmente le viene mal. Las escaladas son preocupantes para la prosperidad española. El grado de flexibilidad y reconducir la situación es importante".

El socialista Jonás Fernández apunta que "la incertidumbre es tal que es difícil en estos momentos realizar una evaluación sensata de cuál es el impacto de todo esto. Es obvio que no es bueno, pero qué grado de maldad tendrá es lo que no sabemos". "La Comisión, en colaboración con los estados miembros, están diseñando e implementando una estrategia razonable de negociación con Estados Unidos mientras los países, sacan adelante estrategias para minimizar los impactos", ha defendido, haciendo además referencia al paquete de medidas del gobierno de Sánchez "para ayudar a contener los costes derivados del inicio de esta guerra comercial".

