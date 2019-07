Al menos 40 familias han denunciado ser estafados tras alquilar un apartamento para las vacaciones. El presunto estafador ofrecía casas en la Comunidad Valenciana que ni siquiera existían.

Una de las víctimas de la estafa, Antonio, explica que el había alquilado un apartamento en Denia, en la urbanización Las Brisas, para este verano. Lo había reservado para su familia el pasado mes de abril: "pidió 260 euros de señal y nos dio todo tipo de facilidades".

Todo parecía normal hasta hace unos días, que se volvió a poner en contacto con el supuesto dueño del piso. "Nos puso un Whatsapp diciendo que le había embargado el banco todas las propiedades y que tenía problemas financieros", explica Antonio. Cuenta también que les dijo que les "iba a devolver el dinero más adelante".

El presunto estafador actuó de la misma manera con Irina: "Me di cuenta de que era un estafador en un día, pena me da no haberme enterado antes". A ella también le dijo que le devolvería la fianza.

En la plataforma de internet ya se ha retirado el anuncio. "Hace un par de días pone que no se encuentra el anuncio", asegura la joven.

Se sienten decepcionados no ya por el dinero estafado sino porque ha jugado con la ilusión por sus vacaciones. Y lo peor es que ellos no son los únicos afectados: ya lo han denunciado más de 40 familias en por España.