Inventan una tarjeta de crédito especial para los más mayores

Es la comidilla en las reuniones de este centro de mayores, en Alcobendas. Aquí han servido de conejillos de indias para probar una nueva tarjeta, pensada y adaptada para la tercera edad.

Mariano ha sido uno de los primeros en utilizarla. Lo que más le gusta es que no tiene que meter la tarjeta en ningún sitio. No tiene que recordar el número pin, ni tampoco firmar. También han tenido en cuenta que la vista cansada ya no perdona a muchos y los números del terminal y del recibo son más grandes de lo habitual.

Paquita, Francisca y Carmen poco a poco se han ido familiarizando con el dinero de plástico. Peluquería, viajes o cafés. La tarjeta sirve para pagar pequeños importes, con un tope de 30 euros al día. La Concejala de Bienestar de Alcobendas, Mónica Sánchez Galán, está encantada con el éxito de esta experiencia piloto, pionera en Europa. "Estas hecho un fenómeno" le dicen los amigos a Mariano, uno de los primeros en utilizar esta modalidad de dinero de plástico.