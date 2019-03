Ignacio González: "Nunca he oído decir que no se va a poder fumar en Eurovegas"

Más audios en Onda Cero

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha revelado que este lunes cenó con Sheldon Adelson, máximo accionista de Las Vegas Sands, en casa de Esperanza Aguirre, su antecesora en el cargo madrileño. Se lo ha contado a Julia Otero en el programa 'Julia en la Onda', de Onda Cero.

"Me invitó Esperanza y fui encantado", ha contado González, que ha aclarado que "la cena no tenía por objeto entrar a analizar el proyecto de Eurovegas", que recalará en Madrid. "Se trataba de mantener esa buena relación personal que tiene Esperanza con el Sr. Adelson. Yo no le conocía a él personalmente, pero sí había tratado al resto de su equipo", ha explicado.

Preguntado por si el Gobierno tendrá que hacer cambios legislativos para acoger el centro de ocio y juego, el presidente madrileño ha afirmado que "es necesario hacer algunas modificaciones, para establecer un marco legal que nos permita tramitar un proyecto tan singular".

Se ha referido, en concreto, a la Ley Antitabaco, de la que espera una modificación pese a que lo ha dicho veladamente: "Al Gobierno de España nunca le he oído tajantemente decir que no se va a poder fumar en Eurovegas", ha comentado. Ha afirmado que ése es un asunto a tratar entre Adelson y su equipo con el Gobierno, aunque cree que esa "es una posibilidad que está contemplada. Habrá que ver en qué queda esa conversación".

Aún se desconoce la ubicación definitiva que el protecto tendrá dentro de Madrid. González ha explicado que Las Vegas Sands está analizando las tres posibilidades que están encima de la mesa. "Hoy hemos ratificado un calendario y a finales del año próximo se pondrá la primera piedra de la primera fase", ha contado.

El presidente de la Comunidad de Madrid también se ha referido al debate sobre el actual sistema de financiación autonómica y, en concreto, a las críticas del presidente de Cataluña, Artur Mas. "Cataluña tiene la mayor deuda pública del conjunto de todas las comunidades autónomas. Tiene una deuda de 44.000 millones de euros, casi tres veces más de la que tiene la Comunidad de Madrid", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado la necesidad de cumplir el objetivo de déficit. "De lo contrario no vamos a salir de esta crisis", ha afirmado.

En la entrevista en 'Julia en la Onda', González evitado postularse como candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2015. "No me planteo más que lo que tengo que administrar cada día y en los próximos meses, que es complicado en estos momentos", ha dicho. Ha reconocido que "nadie tenía previsto que Esperanza Aguirre se fuera" pero que "se precipitaron los acontecimientos". "A mi me dieron luego su apoyo y ese es el proceso que hemos seguido", ha afirmado.

Respecto a su relación con la expresidenta, ha revelado que hablan "con muchísima frecuencia" y ha recordado que ella sigue presidiendo el PP en Madrid. "Esperanza me dijo: espero que ahora me sigas cogiendo el teléfono. Y yo se lo cojo prácticamente casi todos los días", ha confesado.