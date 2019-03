En algunos sectores la huelga ha comenzado hoy, sin embargo las consecuencias no se verán hasta mañana. Es el caso de la flota pesquera andaluza. CCOO ha pedido a los pescadores que esta tarde no salgan a faenar. De esta forma no habrá pescado fresco el día de la huelga general.

También están llamados a parar la prensa escrita y las agencias de información. Los primeros piquetes informativos de la huelga general han ejercido su función a primera hora de este martes 28. Lo han hecho a las puertas de los principales diarios españoles. Los sindicatos han adelantado para estos trabajadores la convocatoria con el objetivo de lograr que mañana no salgan los periódicos.

Las gasolineras son el primer termómetro de toda huelga. Según cálculos de la confederación de empresarios de estaciones de servicio entre este lunes y martes, días previos a la huelga, van a vender un 40% más.

También a las 9 de la noche está previsto que haya piquetes informativos en los accesos a las principales fábricas automovilísticas.