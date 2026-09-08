La falta de examinadores eterniza las listas de espera para sacarse el carnet de conducir

Cada vez son más las dificultades con las que se encuentran aquellas personas que desean sacarse el carnet de conducir. Ya no solo porque el precio tanto de las prácticas, como de las tasas de examen, no hace más que subir año tras año, si no porque además cada vez resulta más complicado conseguir ponerse manos a la obra con la preparación del examen.

En Galicia, la lista de espera para acceder al examen práctico de conducir llega a rozar, en el área de Santiago de Compostela, la más saturada de toda comunidad, prácticamente un año de demora.

Así nos lo explicaba a un equipo de Antena 3 Noticias Jesús Cernadas, el Vicepresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña: "Siempre hubo algo de lista de espera, aunque antes era mínima. Hace unos años, tardábamos 15 días, como mucho un mes, en darles prácticas a los alumnos, pero ahora tenemos un problema muy grave. Sobre todo en la zona de Santiago y comarca, donde estamos hablando de que la lista de espera es mínimo de seis meses y puede llegar hasta un año en la actualidad, dependiendo de la zona".

El carnet tipo B, el más demandado

Las mayores listas de espera son las registradas para sacar el carnet de conducir tipo B, el que habilita para conducir vehículos de motor de hasta 3.500 kilos. Pero, con la llegada del verano Jesús nos explica que "hay lista de espera en todo": "Se nota más en turismos porque es el carnet que más demanda la gente, pero puede percibirse en todo. Antes era impensable que hubiera lista de espera para sacarse el carnet de camión, o de moto, pero ahora en verano, que es la época fuerte, empezamos a tener lista de espera de hasta mes y medio para examinarse de moto. Y este es un problema que nunca había existido hasta el momento".

El principal motivo del "tapón": la falta de examinadores

Preguntado por la causa de este "tapón" a la hora de obtener el carnet de conducir, Jesús Cernadas lo tiene claro: "No tenemos suficientes examinadores. Los que tenemos hacen todo lo que pueden, pero necesitamos más. Cada uno puede examinar hasta a 12 alumnos al día, y ahora mismo en Santiago solo tenemos uno. Con un solo examinador es imposible abastecer de exámenes a todo Santiago y alrededores. ¿Y qué ocurre? Que los alumnos que van aprobando el teórico tienen que esperar a que los alumnos que están haciendo prácticas se examinen para ocupar su sitio. Así es como se crea un tapón y se va acumulando cada vez más lista de espera".