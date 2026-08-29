Termina un verano de récord en los hoteles de nuestro país a pesar de la subida de precios

Es uno de los fines de semana de más ajetreo en las recepciones de los hoteles, miles de personas terminan hoy sus vacaciones de verano para volver a la rutina que impone el mes de septiembre. La mayor parte de las salidas se registrarán mañana domingo e incluso el lunes porque son muchos los que apuran hasta el último minuto.

Esto se traduce en cifras históricas ya que la ocupación media en los hoteles de nuestro país están por encima del 71 % hasta el mes de julio, y se esperan datos similares para el cierre de agosto. 80 % si hablamos de los hoteles de Canarias.

Se nota también en los aeropuertos con más de 30.000 operaciones programadas para este fin de semana, un 2,6 % más que en el mismo fin de semana del año pasado.

Algunos comienzan y muchos terminan sus vacaciones estos días para afrontar la rutina y la cuesta del mes de septiembre, porque ahora hay que hacer cuentas y calcular cuánto nos han costado las vacaciones.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al mes de julio, los precios hoteleros alcanzaron su máximo histórico con un incremento de cerca del 7 % de media. Esta subida de precios viene marcada por el incremento en los carburantes, alimentos y sobretodo el transporte. Este incremento no ha hecho mella, sin embargo, en las cifras récord de ocupación y de pernoctaciones.

Una ocupación media del 71,1%

Solo en el mes de julio se han facturado 44,8 millones de noches de hotel, esto equivale a una ocupación media del 71,1%. Se ha notado más en la llegada de turistas extranjeros que en los nacionales, que se resisten a renunciar a agosto como mes por excelencia para el descanso.