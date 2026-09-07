La Formación Profesional despega y gana alumnos que buscan acelerar su llegada al mercado laboral

Lejos ha quedado ya la época en la que cuando un alumno elegía por estudiar Formación Profesional sonaba a premio de consolación por no poder acceder a la universidad. Las cifras demuestran que la FP se ha convertido en una garantía de acceso rápido al mercado laboral con posibilidades de progresión profesional. Los responsables de las escuelas reconocen que en muchos sectores las empresas esperan con los brazos abiertos a los recién titulados.

A las puertas de arrancar el curso, los alumnos de los diferentes ciclos de FP preparan los próximos meses de formación que ya saben que estarán muy pegados a la enseñanza práctica. Fueron precisamente las prácticas lo que a Francisco Sánchez, alumno del ciclo de gestión de alojamientos turísticos, le han dado su primera experiencia laboral y desde donde ha llegado su primer contrato. Misma situación la de Sofía Cabrera, que un año después de acabar su ciclo en patronaje y moda sigue trabajando en el taller de costura que le dio la posibilidad de hacer su formación práctica. De alumnos han pasado a trabajadores de pleno derecho.

El pasado curso (2025-2026) un total de 1.218.347 alumnos apostaron por la Formación Profesional, un 2,4% más que en el curso anterior. En comunidades autónomas como Castilla y León el tirón de la FP (+2% de alumnos) amortigua el descenso de matriculaciones en bachillerato (-1,43%). Según fuentes del ministerio de Educación, la Formación Profesional cuenta actualmente con una tasa de empleabilidad que supera el 73%, con algunos sectores rozando el pleno empleo y tasas de inserción que rozan el 90%, con una apuesta por potenciar sectores estratégicos como la digitalización, la inteligencia artificial, la industria avanzada, la movilidad sostenible, los cuidados o la transición energética.

La importancia del contacto con las empresas

Según Felisa Gutiérrez, profesora de cocina y gastronomía en la escuela de profesionales Alcazarén de Valladolid, en sus 30 años de experiencia docente ha comprobado cómo el contacto directo con las empresas y sus necesidades es fundamental para el éxito educativo para poder dar respuesta a las demandas profesionales que deben cubrir los alumnos. Además destaca la inserción temprana que los estudiantes pueden tener en el mercado laboral. “Un alumno que se forma durante cuatro años en Formación Profesional porque hace un nivel medio y un ciclo superior, con 20 o 21 años están insertados en el mundo laboral, incluso un poco antes gracias a las prácticas”, explica.

Mismo diagnóstico el que hace otra docente del mismo centro. Según Maite Sanz, del ciclo superior de Gestión de alojamientos turísticos, “Nos llaman todas las ramas del sector buscando alumnos. Por eso nada más acabar el grado tienen una inserción total. Muchas veces son nuestros alumnos los que pueden elegir, lo cual es fantástico para ellos”.