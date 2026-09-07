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Casa 47 abre su portal de vivienda pública: alquileres desde 350 euros y cerca de 800 pisos disponibles

La plataforma de vivienda pública ofrece cerca de 800 inmuebles y permite optar a varias convocatorias, aunque todavía no cuenta con oferta en Madrid o Andalucía.

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Casa 47 estrena su portal de alquiler con viviendas desde 350 euros | Pixabay

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Casa 47 ya cuenta con un portal para consultar su oferta de vivienda pública en alquiler. La plataforma arranca con cerca de 800 viviendas disponibles, con precios que oscilan entre los 350 y los 1.066 euros mensuales, en función del inmueble al que se quiera acceder.

La oferta, sin embargo, todavía no llega a todo el territorio. Por el momento, las viviendas que aparecen en el portal se concentran en Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia, aunque está previsto que se incorporen más. Entre las ausencias se encuentran zonas con presión sobre el mercado del alquiler como Madrid y Andalucía, donde todavía no figura ninguna vivienda disponible.

Por provincias, Castellón encabeza la oferta con 157 viviendas, seguida de Alicante, con 153. Galicia dispone de 99 inmuebles; Cataluña, de 93; Valencia, de 91; Navarra, de 34, y Asturias cuenta con 18.

Precios desde 350 euros y límites de renta según la vivienda

El precio y los requisitos económicos cambian dependiendo del piso. Una consulta de las viviendas disponibles en la provincia de Valencia, donde aparecen 91 inmuebles, permite comprobar las diferencias entre unas opciones y otras.

Entre ellas figura un piso de 49 metros cuadrados por 350 euros al mes. Para poder acceder a esta vivienda, los ingresos no pueden superar los 28.000 euros anuales. En el otro extremo se encuentra otro inmueble cuyo alquiler supera los 1.000 euros mensuales y que dispone de cuatro dormitorios. En este caso, el límite de ingresos anuales se sitúa en 63.000 euros.

Los interesados deberán comprobar, por tanto, las condiciones correspondientes a cada convocatoria antes de presentar su solicitud.

Requisitos y sorteo ante notario

Para optar a una de las viviendas es necesario cumplir una serie de requisitos. El solicitante debe contar con nacionalidad española, no disponer de una vivienda en propiedad y no superar el nivel de renta establecido para el inmueble al que quiera acceder.

Una vez comprobadas estas condiciones, el siguiente paso es inscribirse. El portal permite que una misma persona pueda participar en varias convocatorias al mismo tiempo.

La adjudicación de las viviendas no se realiza de forma directa. Los pisos se sortean ante notario entre las personas que cumplen las condiciones establecidas. Si el solicitante resulta adjudicatario, podrá visitar el inmueble antes de tomar la decisión. Si después de conocerlo mantiene su interés, podrá proceder a la firma del contrato de alquiler.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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