De Guindos celebra que España pueda crear empleo con menor crecimiento que en el pasado

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha justificado este viernes la diferencia entre la previsión económica del Gobierno, anunciada el pasado 26 de abril, y la que este viernes ha hecho pública la Comisión Europea:



En opinión del ministro, "no hay demasiada diferencia" entre la caída del PIB del 1,3% prevista por el Gobierno la del 1,5% prevista por Bruselas. Ha explicado que "el programa de estabilidad trata de fijar la senda de reducción del déficit y sus datos son extremadamente prudentes", mientras las proyecciones de Bruselas "intentan determinar lo que puede ser la evolución económica para los dos próximos años".



Ha insistido en que sus datos ponen de manifiesto que "los desequilibrios macroeconómicos se han ido corrigiendo" y que la economía es capaz de generar empleo con un menor crecimiento que en el pasado.



"Bruselas ya nos indica que no va a haber destrucción del empleo el año que viene, y no hace falta alcanzar un crecimiento del 2%", ha celebrado.