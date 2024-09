Los guías cordobeses alertan a los turistas de la presencia de carteristas con silbatos

Desde hace varios días, los guías de la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Córdoba (APIT) cuentan con un nuevo complemento de trabajo. Junto a las correspondientes acreditaciones profesionales cuelga un silbato.

Con este objeto quieren alertar a los turistas de los posibles carteristas que merodean en las inmediaciones de la Mezquita-Catedral. "Tenemos varias tribus de carteristas que en su mayor parte parecen ser bosnios y como pululan por la zona, una forma de llamar la atención es tocar el silbato, y si pueden que se vayan", nos cuenta Luis Álvarez, presidente de guías turísticos de Córdoba que acaba de terminar de hacer una visita a un grupo de turistas norteamericanos que "se han sorprendido al saber de la nueva iniciativa", añade Álvarez.

Entre los compañeros guías la sensación es casi unánime. "Nos da pena y vergüenza por nuestra ciudad, el cliente viene a pasar un buen rato no a estar tenso. Hace falta más presencia policial", insiste María Fonmerino, guía en córdoba desde hace más de 15 años.

Pero los amigos de lo ajeno no solo intentan hacerse con objetos personales de los turistas, también se cuelan en los negocios de la zona. Un ejemplo de ello es el asador de pollos 'El Gallo de Oro', negocio que regenta Lourdes Martínez desde hace 45 años. "Esto no lo teníamos antes, Córdoba era una ciudad tranquila, pero desde hace un tiempo se te cuelan en los negocios, te distraen y consiguen robarte", lamenta.

Lourdes, aparte de dirigir su negocio es la presidenta de la asociación de vecinos del casco histórico de Córdoba y nos asegura que han tenido que crear un chat comerciantes, guías y han incluido a la policía para alertar de los carteristas. "Aún así, pedimos más seguridad y policía turística que informe en todos los idiomas de lo que hay", afirma Martínez.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, durante el primer semestre del año, ha habido 1006 hurtos en Córdoba, un 8,1% más con respecto a 2023.

Aumento de hurtos que va acompañado de una mayor agresividad de los asaltantes que se sienten impunes. "Es complicado cogerlos, hay que hacerlo mientras están actuando, que sean más de 400 euros y que el turista denuncie", afirma Ana Recio, guía turístico. Ella ha temido por su integridad física tras usar el silbato y alertar de los carteristas. "Se me acercó uno y me asusté, pensé que llevaba una navaja. Me dijo que me callase que tenía que hacer su trabajo. Es muy frustrante", dice.

Por su parte, los turistas agradecen este iniciativa, "te pone en guardia y haces que pongas ante cómo dónde antes no la tenías", nos cuenta una visitante que ha llegado desde Barcelona.

El fin último de esta nueva medida nos dicen desde el sector turístico es llamar la atención de las autoridades para que actúen y que Córdoba vuelva ser una ciudad segura y tranquila.

