La cara A y la B del turismo, en un verano de récord

La Toja es uno de los lugares más visitados de Galicia. Recibe 5.000 turistas y 40 caravanas cada fin de semana pero solo tienen 47 vecinos y son los que corren con los gastos de limpieza o iluminación. Protestas como estas empiezan a preocupar a algunos turistas extranjeros y lo manifiestan en los chats. Tanto es así que el gobierno balear está enviando cartas a touroperadores asegurando que el turismo es bienvenido.

Todos son guiris mires por donde mires, es el cántico que se ha escuchado en muchas manifestaciones en contra del turismo masivo. Ha ocurrido durante este verano en muchas comunidades, como Baleares, Canarias o Barcelona. Imágenes que no solo se han visto aquí, en nuestro país, también fuera de nuestras fronteras. Algunos turistas comentan que sí han leído en redes sociales que en España, "la gente se manifestaba por la calle porque estaba en contra de los turistas", comenta un turista británico en Barcelona.

Esto preocupa, por eso, el Gobierno balear ha comunicado a touroperadores, agencias y medios de comunicación británicos y alemanes, que no hay turismofobia. Que son bienvenidos y que son necesarios. En estos escritos, señala que "respetamos todo tipo de manifestaciones. Asimismo, ante la situación actual de las Islas Baleares, comprendemos que exista una preocupación social ante los inconvenientes que puede causar el turismo". Añade que el principal motor económico de las Islas Baleares es el "turismo y seguimos apostando por él. Pero lo hacemos de una forma equilibrada. Primando la calidad antes que la cantidad". Señala que parte del problema es la oferta turística ilegal. "Ya hemos puesto en marcha mecanismos para combatir este problema y erradicar esta oferta ilegal. Igualmente, hacemos un llamamiento a todos nuestros visitantes a recurrir siempre a la oferta turística reglada", añade. La Comunidad Valenciana se une para frenar la turismofobia

El sector turístico, los gobiernos regionales, parte de la ciudadanía, están preocupados, pero también muchos turistas. Hay foros donde preguntan si pueden venir a España. Una turista, asegura en estos foros. "Últimamente he leído algunas cosas sobre una reacción contra el turismo en ciertas partes de España (especialmente en la Costa del Sol y las Islas Baleares, si no me equivoco). Pensaba ir a España (soy sueca) para practicar mi español, escribir y relajarme, pero ahora tengo dudas por todo esto. ¿Qué opináis sobre el turismo hoy en día? ¿Alguna recomendación sobre dónde alojarse, o mejor mantenerse alejada? No quiero contribuir al hacinamiento ni al aumento del precio de vida de los locales.

Algunas de las respuestas que recibe esta turista sueca son éstas:

"Mientras seas respetuoso no hay problema", "estarás bien si no te emborrachas y estropeas tu entorno", "como ocurre con cualquier lugar con altos niveles de turismo, las quejas se centran en la vivienda y el impacto de los alquileres vacacionales de corta duración. También hay un sector de turistas que se emborrachan, ignoran las sensibilidades locales y creen que pueden hacer lo que quieran. Las quejas se centran en la vivienda", estos son algunos comentarios.

Quejas en la Isla de la Toja

Más quejas. Una asociación de vecinos de la isla de la Toja , denuncia que pagan lo que ensucien y estropean, otros, los turistas. Asegura que "en un fin de semana de verano en la isla A Toxa puede haber 40 caravanas perfectamente y sobre los 5.000 visitantes".

Estos vecinos se quejan que ellos pagan gran parte de los servicios, como la iluminación, servicios de basura o la conservación de los jardines. Por eso piden más implicación de las administraciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.