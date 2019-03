La guerra de las tabletas en el salón de electrónica de Berlín

La guerra de las tabletas no es sólo cosa de dos. En el salón de electrónica de Berlín, el IFA, se ha sumado un nuevo competidor al campo de batalla. Sony ha presentando sus armas. Este modelo es más parecido a los que existen, pero con este otro intentan revolucionar el mercado. Tiene doble pantalla, puede utilizarse como un libro y está perfectamente habilitado para disfrutar de los videojuegos.

"Lo importante no es quien lo hace primero, sino quien lo hace mejor" dice el Consejero Delegado, Howard Stringer. Un mensaje dirigido a Apple que no está presente en la feria. La compañía de la manzana no suele participar en este tipo de eventos donde sus rivales siguen innovando. Samsung lo ha hecho con este híbrido entre tableta y "smartphone". Con una pantalla de tamaño intermedio entre los dos dispositivos electrónicos. Puede utilizarse como teléfono que es lo que echan de menos algunos fans de las tabletas y dispone de un lápiz que permite usarlo como PDA.

Para no perder terreno ante las tabletas, los portátiles adelgazan todavía más. Los "ultrabooks" son cada vez más finos, unos 16 milímetros de espesor, y menos pesados, un poco por encima del kilogramo. El 3D también tiene su espacio en Berlín. Las empresas desarrollan televisores que puedan verse sin necesidad de usar gafas. Y, aunque esto no sea un salón del automóvil, se ha presentado un coche que estará conectado a la nube para facilitar la conducción a su dueño