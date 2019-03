Gordillo: "Será un orgullo ir a la cárcel por una causa justa y una muestra de dignidad"

El alcalde de Marinaleda y diputado de IU en el Parlamento andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha dicho que si finalmente lo detienen "será un orgullo ir a la cárcel por una causa justa, y una muestra de dignidad".



En un homenaje a Blas Infante, considerado Padre de la Patria Andaluza, convocado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) con motivo del 76 aniversario de su fusilamiento, Sánchez Gordillo ha reiterado que desconoce si ha sido citado para declarar por el asalto a los supermercados de Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz). Según ha explicado a los periodistas, cuando ha llegado a Marinaleda, tras el desalojo de la finca militar de Las Turquillas, ya no había nadie en el Ayuntamiento que pudiera confirmarle la recepción de la citación.



Con cierta ironía se ha preguntado que si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "no ha dado la orden, ¿quién la ha dado?", y ha añadido: "Si la policía manda el papel, ¿quién le ha dado la orden a la policía?", y ha señalado que a estas cuestiones debería contestar el ministro de Justicia.



También ha reiterado que los asaltos a supermercados se han hecho "para que la gente no consienta que se le apliquen los recortes a los pobres", y ha enumerado varias ediciones digitales de periódicos que están haciendo encuestas con un respaldo a los asaltos superior al 85 % de sus lectores.



Según Sánchez Gordillo, hace falta "una huelga general económica y política, porque el Gobierno se está cargando el propio Estado y la democracia" y ha propuesto que ningún político cobre más de 1.300 euros mensuales. Ha reiterado que los jornaleros trasladarán su protesta a los bancos, "que son los culpables de la crisis", y que insistirán en las grandes superficies y con otras "acciones sorpresa" a partir del día dieciseis, cuando desde Jódar (Jaén), municipio con más emigración de Andalucía, harán una marcha por las capitales andaluzas pidiendo un plan que emplee seis meses a todos los parados y una renta básica para familias sin recursos.

En contra de sus declaraciones, según fuentes judiciales, la Policía Nacional ha entregado este viernes ante el Registro del Ayuntamiento sevillano de Marinaleda la citación judicial para que su alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo, se persone ante el Juzgado por los asaltos a dos supermercados.

Según el oficio entregado por los agentes, se advierte a Sánchez Gordillo de que debe personarse "a la mayor brevedad posible en día y hora hábil" ente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Ecija donde se siguen las diligencias por estos hechos.

Sánchez Gordillo no ha sido detenido por los agentes tal y como ordenó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, debido a que al ser diputado en la Asamblea de Andalucía por IU tiene condición de aforado. Agentes de Policía Nacional han detenido en los últimos días a un total de cinco personas relacionadas con el asalto protagonizado por miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).