Goirigolzarri considera que el nivel de corrupción en España es intolerable

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que aunque las medidas aprobadas en los últimos meses para sanear el sistema financiero español "van en la buena dirección", aún queda mucho por hacer. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de Bankia en un encuentro, en el que ha dicho que ahora que el sistema financiero español "tiene los instrumentos" para reestructurarse, "hay que ponerlos en práctica".

No obstante, se ha mostrado cauto y ha precisado que aunque él es optimista, "no está escrito que las cosas vayan a salir bien". Goirigolzarri ha recordado "el impacto tan radical" que la crisis ha tenido sobre el valor de los activos bancarios y en los balances de las entidades, y ha indicado que lo primero ante esta situación es "no hacer negaciones".

Sobre la Ley Hipotecaria Goirigolzarri ha abogado por no cambiarla al completo porque su modificación podría tener "consecuencias adversas", y ha defendido centrar las soluciones sobre los desahucios en las personas que tengan problemas de vulnerabilidad. "Cambiar todo el sistema que nos ha traído aquí por el problema de un segmento acotado no me parece razonable. Concentremos las soluciones en las personas que tienen problemas de vulnerabilidad social, pero no cambiemos el todo porque las consecuencias pueden ser muy adversas".

A su juicio, hay posibilidades de mejora de la Ley Hipotecaria, y ha citado los techos de los intereses de demora, pero ha destacado que es importante "preservar el centro de un sistema" que ha llevado a la gran mayoría de los españoles a ser poseedores de una vivienda. "Sigamos disfrutando de los beneficios que nos ha dado", ha añadido.

En el mismo escenario, el presidente de Bankia ha asegurado que, en España, "tenemos un nivel de corrupción que no es tolerable".