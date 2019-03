El objetivo de la reforma laboral, según el portavoz socialista, José Antonio Alonso, es crear empleo estable. Pero el argumento no convence. El Gobierno, a día de hoy, no tiene los apoyos garantizados y pide al PP que se defina.



Los populares no contestan porque no conocen el contenido definitivo. Para la portavoz de los populares en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que el Gobierno quiera proceder a este tipo de tramitación con un proyecto de ley en vez de un decreto demuestra "la debilidad y la soledad" del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión, queda en evidencia que el Gobierno no ha hablado "lo suficiente" con los partidos.



El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ha visitado este martes por la mañana al ministro de Trabajo. El del PNV, Josu Erkoreka, lo hizo este lunes por la mañana.



El portavoz de CiU cierra este martes por la tarde la ronda de reuniones con el Gobierno y también se verá con los sindicatos.