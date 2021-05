El Gobierno destinará 10.000 millones de fondos europeos a la España rural

El Gobierno ha presentado este sábado en Moncloa de la presentación del 'Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico'. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este plan, en un acto al que han sido invitados un centenar de cargos municipales.

Pedro Sánchez ha anunciado que destinarán 10.000 millones del plan de recuperación europeo para luchar contra la despoblación y llevar la innovación y sostenibilidad a la España rural. El presidente ha afirmado que la "batalla" del Gobierno "contra la despoblación y por lo rural es sincera, decidida y comprometida hasta el final".

Según ha expuesto, los principales objetivos del plan son garantizar esa igualdad, también en el aspecto social, crear oportunidades de emprendimiento en esas áreas, también en el campo de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, un aspecto que, según ha afirmado, debe liderar la España rural.

Los munícipes del PP invitados al acto han decidido no acudir a esta cita al considerar que es "una pantomima más del Ejecutivo de Sánchez". En un comunicado, los ediles del PP señalan no se ha contado con su opinión para elaborar el plan y que este ya se conoce "por la prensa" desde hace dos meses.

En su opinión, no presenta objetivos ni concreción en las medidas, no dice dónde se va a actuar, no establece plazos ni calendario de actuaciones, no cuenta con mecanismos de seguimiento, ni se sabe de dónde sale el presupuesto.

Presentación del Plan

El presidente y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, se refirieron a las "brechas" existentes entre lo rural y lo urbano. Sánchez afirmó que "el reto demográfico, siempre lo he entendido así, es un reto democrático", porque se trata "de ofrecer y posibilitar igualdad de oportunidades, equidad y cohesión. Y, como todas las grandes luchas que tenemos por delante, es un reto democrático y de país".

Sánchez afirmó que trabajará "sin descanso" por cohesionar nuestros territorios y por ofrecerles las mismas oportunidades económicas. "Nuestros pueblos y nuestras aldeas deben ser pueblos compartidos y deben ser, sobre todo, territorios de esperanza", apuntó.

El plan presentado ya fue dado a conocer por la titular de Transición Ecológica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 16 de marzo. Según el vídeo del plan, el objetivo de este proyecto es reivindicar los territorios que son "entornos dinámicos y con futuro", para vertebrarlos y mitigar las actuales "brechas" entre zonas rurales y urbanas.