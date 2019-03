El Gobierno asegura que no subirá su parte del recibo de la luz en todo 2013

El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, ha asegurado este viernes en el Senado que los consumidores, "sus hijos y sus nietos" van a tener que devolver la actual deuda eléctrica durante "20 ó 30 años”, y ha defendido las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar el déficit de tarifa y evitar una "quiebra".

Martí ha atribuido el déficit de tarifa a "decisiones regulatorias anteriores mal hechas", y considera que su departamento se enfrenta a "un bache provocado por un endeudamiento no deseado", de modo que "el Estado tiene ahora que cubrir la deuda subiendo tarifas, poniendo impuestos eléctricos o atendiendo a un parón de energías porque no se pueden desarrollar más".

El secretario de Estado de Energía ha asegurado además que el Gobierno, tras aprobar la fiscalidad eléctrica, no subirá los peajes de la tarifa de luz en 2013, y ha sostenido que, "una vez ordenado el déficit de tarifa", el Ministerio de Industria va a "seguir ordenado el sector eléctrico".

El secretario de Estado ha asegurado que el problema del déficit de tarifa "no es nada fácil" y ha recordado, como exvicepresidente de CNE, que el regulador "no vio venir" el desajuste hasta 2005, ya que hasta ese momento "no tenía relevancia".

"Cuando el desfase presupuestario fue grande, se empezó a avisar al Gobierno. Todos le hicimos esa advertencia", ha señalado.