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PURINES A PRECIO DE ORO

Los ganaderos proponen el uso de estiércol y purines como sustitutos de los fertilizantes encarecidos por la guerra en Oriente Medio

La tonelada de urea ha pasado de costar 400 euros a aproximadamente 600. Un incremento que se suma al ya impuesto tras la guerra de Ucrania.

Estiércol

Los ganaderos proponen el uso de estiércol y purines como sustitutos de los fertilizantes encarecidos por la guerra en Oriente Medio | Antena3.com

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Tras la guerra de Ucrania los fertilizantes ya sufrieron un significativo aumento en su precio. Durante 2022 el coste se duplicó. A medida que avanzaban los años, su valor en el mercado bajó entre un 30% y un 50%. Los precios se volvieron más estables, aunque seguían altos. Sin embargo, su cuantía seguía siendo entre un 20% a un 60% superior a su precio anterior a la guerra.

Actualmente con la guerra en Oriente Medio el valor de venta de los fertilizantes se ha vuelto a disparar. El precio de la tonelada era de unos 400 euros. Ahora esa misma cantidad cuesta aproximadamente 600. El aumento de estos fertilizantes ha provocado un gran incremento de los costes de producción en las explotaciones agrícolas.

El estiércol como solución

Los ganaderos nacionales proponen una solución: utilizar el estiércol y purines procedentes de los animales de sus explotaciones como fertilizantes para el campo. De hecho las explotaciones ganaderas llevan utilizándolo años y realizando una economía circular. Es decir, recogen los purines y estiércol de sus animales para usarlos como fertilizantes en sus explotaciones agrícolas. De este campo obtienen el alimento para sus ganados, aprovechando al 100% sus recursos. Por ejemplo, una granja se puede llegar a ahorrar unos 30.000 euros aplicando esta práctica. "Ya lo decía mi abuelo hace muchos años, el mayor valor que tiene la ganadería es el estiércol. Solamente hay que verlo en fincas o tierras, se nota en el color o en la vegetación", señala Félix Roncero, ganadero en Zamora.

Ahora lo presentan como una solución para solventar el aumento de los precios en fertilizantes tras el cierre del Estrecho de Ormuz. "Se ha disparado un 75% de la urea y de cara al futuro si seguimos así, vamos a tener escasez. Somos deficitarios tanto en España como en Europa. Ahora ante esta crisis geopolítica mundial no queda más remedio que buscar soluciones", señala Lorenzo Rivera, Coordinador de COAG en Castilla y León.

Se trata de realizar de realizar una unión entre la ganadería y la agricultura nacional para combatir los sobrecostes de la guerra. "Ahora probablemente ya se están abriendo plataformas en Cataluña, en Aragón o comunidades como Castilla y León en las que ya hay esa solicitud entre agricultores y ganaderos para intercambiarse los abonos orgánicos", asegura Rivera.

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