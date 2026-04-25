VÍDEO: Ataque masivo ruso sobre Ucrania deja siete muertos y 57 heridos

Al menos siete personas han muerto y 57 más han resultado heridas en ataques rusos sobre territorio ucraniano durante la jornada de este sábado, según las autoridades ucranianas. El ataque más grave ha sido el de la región de Dnipropetrovsk, donde han muerto seis personas y 47 más han resultado heridas. Según detallan, Moscú ha disparado más de 600 proyectiles entre drones y misiles durante la jornada, una de las ofensivas más intensas de las últimas semanas.

Paralelamente, Rumanía ha denunciado que fragmentos de drones utilizados en el ataque han impactado en zonas situadas en su territorio fronterizo con Ucrania. Aunque no se han registrado víctimas, las autoridades rumanas han procedido a evacuar la zona afectada como medida de precaución.

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