Galicia bate el récord de población extranjera y confirma que la inmigración ya es su principal motor demográfico y laboral

Galicia crece. Poco, pero crece. Y lo hace gracias a quienes llegan de fuera. La comunidad acaba de alcanzar un récord histórico de población extranjera, con 182.488 residentes foráneos, una cifra inédita que explica todo el aumento demográfico registrado en el último año. Así lo reflejan los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes al primer semestre de 2025.

A cierre de junio, Galicia contaba con 2.720.738 habitantes, casi 6.000 más que a comienzos de año. En términos interanuales, el incremento es de 14.906 personas. Pero el dato tiene trampa: la población gallega de nacionalidad española sigue disminuyendo y se sitúa en su nivel más bajo en 23 años.

En julio de 2025 había 5.655 gallegos españoles menos que un año antes, pasando de 2.543.905 a 2.538.250, la cifra más reducida desde 2002. Al mismo tiempo, la población extranjera creció en 20.561 personas. El balance es concluyente: sin inmigración, Galicia ya estaría perdiendo habitantes.

El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más determinante. Tras desplomarse durante la crisis económica (cuando entre 2009 y 2016 la población extranjera cayó casi un 20%), la tendencia se ha invertido con fuerza. En solo diez años, el número de foráneos se ha duplicado, pasando de 86.392 en 2015 a los más de 182.000 actuales. Hoy, los inmigrantes representan ya el 6,7% de la población gallega.

El trasfondo es un problema estructural: Galicia envejece y no tiene relevo generacional suficiente. La franja de edad más numerosa es la comprendida entre los 45 y los 59 años, que concentra casi una cuarta parte de la población. En contraste, hay un 60% más de personas en esa franja que niños y adolescentes en conjunto.

El saldo vegetativo sigue siendo negativo. Aunque la natalidad repuntó ligeramente en 2025, la mortalidad creció con más intensidad. El resultado es una ecuación conocida: menos nacimientos, más defunciones y una población que solo se mantiene gracias a la llegada de nuevos residentes.

Vigo, la ciudad más poblada

El crecimiento demográfico se concentra sobre todo en las áreas urbanas. Seis de las siete grandes ciudades gallegas ganaron población en el primer semestre de 2025. Ferrol lideró el aumento relativo, con más de 2.000 nuevos habitantes en solo seis meses. Vigo se mantiene como la ciudad más poblada, seguida de A Coruña y Ourense.

Lugo y Santiago consolidan su posición por encima de los 100.000 habitantes, mientras Pontevedra fue la única gran ciudad que perdió población, aunque de forma leve.

La dependencia no es solo demográfica. El mercado laboral gallego se sostiene cada vez más gracias a la inmigración. En 2025, Galicia cerró el año con 1,097 millones de ocupados, el mayor número de su historia tras crear 17.715 empleos.

De ellos, casi seis de cada diez nuevos puestos de trabajo fueron ocupados por extranjeros, una cifra que ilustra hasta qué punto el crecimiento del empleo ya no sería posible sin su aportación. El número de trabajadores foráneos afiliados a la Seguridad Social rozó los 78.000, tras aumentar en casi 10.000 personas en solo un año, la mayor subida jamás registrada en la comunidad.

La presencia de trabajadores extranjeros crece en casi todos los sectores. La construcción, la hostelería y el comercio concentran el mayor número de afiliados, pero también aumentan con fuerza en la industria, el transporte, la sanidad y los servicios sociales.

En cuanto a procedencia, Venezuela se consolida como el principal país de origen de los trabajadores extranjeros en Galicia, por delante de Portugal. Le siguen Colombia, Perú, con el mayor crecimiento porcentual, Marruecos, Brasil e Italia.

