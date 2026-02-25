Consumo planea prohibir a los menores de 16 años la venta de bebidas energéticas

Desde principios de los 2000 el consumo de bebidas energéticas se ha incrementado hasta alcanzar cifras alarmantes, sobre todo entre los jóvenes. Casi la mitad de los adolescentes de entre 14 y 18 años habían consumido al menos una bebida de este tipo en los últimos días según la encuesta Estudes de 2023, realizada a instancias del Plan Nacional Sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohibirá la venta de bebidas energéticas a los menores de 16 años y, en algunos casos, a los de 18 años. El ministro Pablo Bustinduy ha anunciado este miércoles en declaraciones a los medios de la nueva normativa. Sucede minutos antes de su reunión con la organización que combate la obesidad infantil con programas de promoción de la salud, Gasol Foundation

La prohibición de toda bebida energética es solo para los menores de 16 años, pero si se superan los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitro se amplía a los 18 años.

Según el barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), un 88,3% de los encuestados que tienen edades comprendidas entre los 18 y 35 años, apoyan esta decisión. Además, plasmó otros datos como que un 25% de los encuestados consume este tipo de bebidas dos veces por semana, casi la mitad una vez al día, y el 47% las mezcla con alcohol.

Algunas comunidades ya lo prohibieron

Sin embargo, Asturias y Galicia ya se han adelantado. El pasado 16 de diciembre, la Xunta aprobó la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, pero para menores de 18 años. Por lo que a partir del 7 de marzo el alcohol, las bebidas energéticas y el vaper quedan prohibidos para los gallegos menores de edad.

Mientras que la región asturiana fue la pionera en octubre al aprobar el proyecto de ley que prohíbe la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años.

